Andrea Pucci all'Arena del Mare con il suo nuovo one-man show

All'interno della rassegna EstateSpettacolo 2022, sabato 9 luglio alle 21:15 il celebre comico Andrea Pucci sarà all'Arena del Mare al Porto Antico di Genova. Monologhi e satira su sfondo di costume e società moderna, ma anche grotteschi episodi dell’adolescenza, sia quella vissuta dal comico nella sua vita che quella in genere. Il suo nuovo one-man show sarà un work in progress ripercorrendo fuori dagli schemi teatrali gli sketch che lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi rendendo partecipe il pubblico, il tutto accompagnato dalla Zurawski live band.

Andrea Baccan (in arte Pucci) è nato a Milano il 23/08/1965 dove a tutto oggi vive. Pucci è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipò poi come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l’ultima? (stagione 1993-94). Da lì è partita la sua gavetta; Pucci si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, coinvolgendo il pubblico, datosi che le storie si basano sull’interpretazione in chiave comica di verità attuali e quindi che potrebbero anche essere vissute dal pubblico nella quotidianità.

In televisione è su Mediaset, soprattutto nel programma di cabaret Colorado, dove riscuote grande successo con i suoi monologhi e il tormentone «È cambiato…tutto!», in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde in cui lui si sarebbe trovato quasi esclusivamente a causa di sua moglie.

