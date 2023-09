Andrea Podestà presenta il libro "Battisti, l'altro" presso viadelcampo29rosso

Sabato 30 settembre alle ore 17:30 presso viadelcampo29rosso, l’autore Andrea Podestà presenta il libro “Battisti, l’altro” (Squilibri Editore).

L’evento, a cura di viadelcampo29rosso, spazio-museo gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, è l’occasione per immergersi nel mondo artistico, complesso e straordinario di Lucio Battisti e Pasquale Panella.

Andrea Podestà si pone come voce narrante, ripercorrendo la storia degli ultimi cinque dischi di Lucio Battisti che, realizzati con i testi di Pasquale Panella, ponevano fine alla storica collaborazione con Mogol. Dopo aver ripercorso la storia del primo album, ricostruendone il dibattito apertosi nella critica musicale dell’epoca, l’autore allarga la sua riflessione all’intera produzione “bianca” per entrare nel vivo della collaborazione Battisti-Panella. Analizzando la perfetta sinergia tra musiche nuove e testi inusuali, di pagina in pagina si evidenzia come dietro alla creazione dei due autori si celasse un ambizioso progetto: ricostruire una nuova forma di canzone. Al libro è allegato il CD di Marco Sabiu e Gabriele Graziani, “L’artista non ero più io. 14 canzoni di Battisti-Panella” che ricrea le atmosfere sonore e letterarie suscitando un forte coinvolgimento nell’ascoltatore-lettore.

L’autore

Andrea Podestà è insegnante di lettere, studia da anni la canzone d’autore italiana e l’opera di Fabrizio De André. Tra i più preparati critici musicali italiani, è collaboratore della rivista “L’isola della Musica Italiana”, membro del Club Tenco e giurato delle Targhe Tenco. Ha pubblicato diversi saggi, tra cui Fabrizio De André in direzione ostinata e contraria (2003), Francesco De Gregori. A piedi nudi lungo la strada (2007), con Marzio Angiolani, Francesco Baccini. Ti presto un po’ di questa vita (2010), Genova. Storie di canzoni e cantautori (2011) e, con Manuela D’Auria, Le parole che volevo ascoltare. De André traduce Cohen e Dylan (2015). Ha condotto la fortunata trasmissione Nuova Scuola Genovese registrata in viadelcampo29rosso.

INFO

Ingresso libero

Tel. 010 247 4064

e-mail info@viadelcampo29rosso.com