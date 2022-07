La poesia di Andrea Fabiani a Camogli per il festival “Un Mare Sopra”

Nell'ambito del festival di musica e poesia “Un Mare Sopra”, in svolgimento a Camogli, prosegue la rassegna poetica in collaborazione con Genova Slam, collettivo noto per l’organizzazione dei poetry slam, le gare di poesia a giudizio popolare

che tanto successo stanno riscuotendo in tutto il territorio italiano. Domenica 24 luglio si esibirà Andrea Fabiani.

Nato alla Spezia nel 1978, Andrea Fabiani, è l’attuale presidente della Lega Italiana Poetry Slam. Da molti anni è attivo nell’organizzazione di eventi di promozione della poesia, sia con Genova Slam che con il collettivo Mitilanti (di cui è uno dei fondatori). Nel 2016 ha pubblicato “Volevo solo non scrivere poesie d’amore”, sua prima raccolta, e dal 2017 gira teatri e locali d’Italia sia per partecipare a poetry slam (di cui è stato vice campione italiano nel 2017) sia coi suoi spettacoli. A Camogli, domenica, proporrà una selezione dei suoi testi più celebri, costellati di storie di migrazione, di anziani che guardano cantieri e fabbriche di nuvole.

Per assistere allo spettacolo è consigliata la prenotazione, al 0185694284.