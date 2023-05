Andrea Di Marco Show alla Trattoria Barisone a Sestri Ponente

Prezzo non disponibile

Quando Dal 26/05/2023 al 26/05/2023 Orario non disponibile

Venerdì 26 maggio ciclone a cena con Andrea Di Marco da Barisone 1945 a Sestri Ponente. Tornano i “Venerdì del cabaret” dello storico locale sestrese di Via Siracusa 2. Buona la prima con l'ex Cavalli Marci in “ Andrea Di Marco Show”. La musica è il filo conduttore, anzi il fiume conduttore.

Un fiume impetuoso che porta risate, emozioni, personaggi, che fa riemergere ricordi e fa specchiare o rispecchiare nei nostri modi di essere. Dalle parodie di canzoni famosissime - da Battisti ai giovani trapper - al racconto in musica dei nostri difetti, delle “cazzate” che si fanno ogni giorno, ai tormentoni che come suggerisce la parola stessa ci tormentano. Non mancherà poi Genova e Milano, l’eterno conflitto con se stessi e gli altri. Un turbine di risate, accompagnato dalle specialità di Barisone 1945.

Per prenotazioni

010 6049863

3335851418 (anche su Whatsapp)