Spettacolo comico con Andrea Di Marco al Parco Braia di Crocefieschi

Divertimento assicurato sabato 19 agosto dalle 21:30 al Parco Braia di Crocefieschi con lo spettacolo comico di Andrea Di Marco. L'apprezzato comico genovese porterà in scena nuove e vecchie gag per una serata all'insegna dell'intrattenimento e della simpatia, naturalmente declinati in chiave ligure. Ingresso 15 euro, parte del ricavato verrà devoluta all'associazione Piccoli Cuori in ricordo di Mattia Napoli. Garantito il servizio bar.