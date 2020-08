Cabaret a Camogli: Andrea Di Marco in "Dimarcheide"

Venerdi 28 agosto alle ore 21.15 presso Piazza Ido Battistone a Camogli, il Presidente del movimento estremista ligure Andrea Di Marco andrà in scena con il suo spettacolo "Dimarcheide".

Il suo show è soprattutto energia, è un musical, è un continuo gioco che usa la musica come materia prima. Andrea prende le canzoni, le strappa, le stropiccia e le incasina come fa un bambino con il pongo.

L'organizzazione si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza in linea con le normative vigenti prima durante e dopo lo svolgimento dello spettacolo.

Si chiede la massima collaborazione del pubblico presente che dovrà: indossare la mascherina anche per gli spostamenti (bagno, bar etc), igienizzare le mani con i disinfettanti disponibili nell'area spettacolo e mantenere le distanze di sicurezza indicate, senza creare assembramenti.

All'ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e non sarà consentito l'accesso a chi dovesse presentare una temperatura uguale o superiore ai 37.5.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni:

Proloco Camogli

0185771066

oppure sul sito

https://maiaevents.it/evento/dimarcheide-con-andrea-di-marco/edate/2020-08-28/