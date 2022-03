Andrea Chimenti in concerto a La Claque di Genova

Andrea Chimenti in concerto venerdi 11 marzo ore 22.00 a LaClaque con il suo nuovo lavoro, “Il Deserto La Notte Il Mare” pubblicato da Vrec/Audioglobe distribuzione.

L’ex voce dei Moda torna sulle scene musicali con un materiale inedito ,a 6 anni dal disco “Yuri” (2015) per quello che è il suo decimo album in studio.

Tantissimi gli ospiti e i musicisti coinvolti nelle 11 canzoni inedite: David Jackson dei Van Der Graaf Generator, in tre tracce del disco tra cui il singolo “Milioni”, Ginevra di Marco in duetto con Chimenti nel brano “Allodola Nera” ed ancora Antonio Aiazzi (Litfiba), Fabio Galavotti (Moda), Francesco Magnelli (CSI e CCCP), tutti coinvolti in un album intenso di raffinata poesia, interamente arrangiato e prodotto dallo stesso Chimenti con Cristiano Roversi (Moongarden).

La copertina del disco è tratta da un’opera di Nicola Vinci, particolare della serie “Il Nodo“.

Dal 1983 al 1989 Andrea Chimenti è il cantante dei Moda, uno dei gruppi capostipiti del rock italiano con i quali realizza tre album. Nel 1990 inizia la sua carriera solista. Sono usciti fino ad oggi numerosi album più svariate compilation e collaborazioni tra cui ricordiamo quella con Mick Ronson (chitarrista e produttore di D. Bowie, Lou Reed, Bob Dylan…) David Sylvian, Steve Jansen, Mick Karn, Gianni Maroccolo, Piero Pelù, Federico Fiumani (Diaframma), Giancarlo Onorato, Rita Marcotulli, YoYo Mundi, Patrizia Laquidara, Sycamore Age, Stefano Panunzi, Nicola Alesini, Nosound, Alpha States, Moon Garden, Corde Oblique. Nel teatro e cinema lavora come attore e realizza colonne sonore, installazioni e sonorizzazioni di mostre d’arte. Mette in musica testi di Ungaretti, Pessoa, brani tratti dal Qohelet e Cantico dei Cantici. Collabora con i registi Carlo Verdone, Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo, Massimo Luconi, Riccardo Sottili, Gaia Bonsignore e Roberto D’Ippolito. Per il Ministero della Cultura Francese lavora con la compagnia di danza Silenda (Normandia). Scrive numerosi racconti e il suo primo romanzo “Yuri” esce nel 2014 per la casa editrice Zona. Nel 2020 esce L’Organista di Mainz una raccolta di 5 racconti con allegato l’audiolibro.

Biglietti e prenotazioni

Biglietto euro 13. È possibile prenotare telefonando al botteghino del Teatro della Tosse 010/2470793 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 oppure acquistare i biglietti sul sito www.teatrodellatosse.it.

Nel rispetto delle nuove disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 per accedere agli spettacoli è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2.

Per i maggiori di anni 12 l’accesso agli spettacoli sarà consentito con Greenpass rafforzato.

La Biglietteria Teatro della Tosse, piazza Renato Negri è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 telefono 0102470793.

Lunedì e giorni festivi solo in caso di spettacolo dalle ore 15.00 alle 19.00 . Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 14.00.

Aggiornamenti e dettagli sul sito www.teatrodellatosse.it e sulla pagina Facebook Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

Informazioni Botteghino tel. 010.2470793 dal lun al ven dalle 15 alle 19 o promozione@teatrodellatosse.it