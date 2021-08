Il comico Andrea Carlini a Cogoleto

Venerdì 6 agosto alle ore 21, al Molo Speca di Cogoleto, per la rassegna "Un molo di risate" arriva Andrea Carlini, comico parte del gruppo Bruciabaracche.

Andrea Carlini, comico della scuola genovese, ha iniziato a recitare all’età di 14 anni in diverse compagnie amatoriali. A 18 anni fonda la compagnia teatrale "Buio in Scena" Dopo 10 anni passati sul palcoscenico teatrale, nel 2007 decide di fare il grande salto verso il cabaret ed entra a far parte del Laboratorio Zelig di Genova. Dal 2011 ha partecipato sia in coppia che come singolo alle più importanti trasmissione comiche televisive, tra le quali Colorado, Zelig, Zelig Off, Copernico, Central Station.

Dal 2015 è membro del gruppo Bruciabaracche che riunisce alcune eccellenze della comicità ligure.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...