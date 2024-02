Torna l'Andersen Trail a Sestri Levante: tre percorsi dalla maratona alla corsa non competitiva

Domenica 25 febbraio torna l’Andersen Trail, la manifestazione pensata per gli amanti della natura e dello sport, organizzata da Atletica Levante A.S.D. e promossa dai Comuni di Sestri Levante e Moneglia con la collaborazione di Mediterraneo Servizi, Sentieri a Levante e Pro Loco Moneglia.

Con quasi 400 partecipanti attesi, l’Andersen Trail giunge quest’anno alla sesta edizione con un’importante novità: la gara non competitiva da 12.5 km con circa 500 m D+, aperta a tutti coloro che desiderano godere di una splendida giornata immersi nella natura di Sestri Levante. Con partenza dal Parco Mandela, i partecipanti raggiungeranno S. Stefano del Ponte tramite sentiero e arriveranno fino alla frazione di S. Bernardo per poi proseguire in località Selva, e scendere verso la spiaggia di S. Anna, concludendo il percorso sulla pista ciclabile fino a piazza Bo per rientrare al Parco Mandela.

Per coloro che invece cercano una sfida più impegnativa, l'Andersen Trail offre due percorsi competitivi: l'Andersen Half Marathon Trail, un percorso di 22 km con dislivello 1250 D+, e l'Andersen Marathon Trail, un percorso di 46 km con dislivello 2400 D+. Entrambi i tracciati offrono panorami mozzafiato, sentieri tecnici e tratti in sterrato, che regaleranno un'esperienza unica e indimenticabile a tutti i partecipanti.

Nello specifico, l'Andersen Marathon Trail, con una percorso di 46 km con dislivello 2400D+, partirà dal Parco Mandela, proseguirà verso S. Stefano del Ponte per poi raggiungere la spiaggia di Sant’Anna con rientro al Mandela dopodiché, il percorso prosegue fino a Punta Manara passando all’interno del parco degli Arcieri del Tigullio, poi ancora fino a San Rocco e al monte Moneglia. Infine, gli atleti scenderanno nel borgo di Moneglia, passando per le località: Cà Bianca, Crova e Crovetta. Verso Sestri, il percorso porterà i corridori in valle Lago, alla Madonna della Neve per rientrare al Mandela.

L’appuntamento è per domenica 25 febbraio al Parco Mandela: per l’Andersen Marathon Trail è alle 7:30 con partenza alle 8.30; per l’Andersen Half Marathon Trail alle ore 8:30 con partenza fissata alle 9:30; per l’Andersen Trail 12 km è alle 8:30 con partenza alle 10:30.

“L'Andersen Trail, parte integrante della manifestazione Andersen Run, si conferma come uno degli eventi più attesi nell'ambito degli eventi sportivi che annualmente richiama a Sestri Levante moltissimi appassionati della corsa e dello sport all'aria aperta. Questo successo crescente, che si rinnova di anno in anno grazie al prezioso lavoro dell’Associazione Atletica Levante che ringraziamo, è frutto non solo della qualità della competizione riconosciuta a livello agonistico, ma anche degli scenari magnifici che circondano i percorsi di gara. La cornice di Sestri Levante, dei suoi promontori e delle sue baie sono ormai simbolo e punto di riferimento distintivo di una manifestazione che unisce in modo unico lo sport al territorio”, commentano il sindaco Francesco Solinas ed il consigliere comunale con incarico alla Promozione delle attività sportive, Albino Armanino.

“L’Andersen Trail è un evento che porta con sé diversi concetti: sport di qualità, vita all’aria aperta, benessere, divertimento e condivisione. Lo scenario in cui si svolge è uno dei più belli del mondo, tanto che sono attesi anche atleti stranieri ai nastri di partenza. La promozione del nostro splendido territorio passa anche attraverso queste manifestazioni che vanno sostenute convintamente”, sottolinea l’assessore agli Eventi e Turismo, Giuseppe Ianni.

“La gara si sta confermando una competizione importante nei calendari nazionali, e non solo, di questa disciplina. Sulla gara da 46 km, gara Internazionale, stiamo cominciando ad avere tra i partenti atleti esteri. Siamo molto soddisfatti del numero degli iscritti alle due gare competitive e ci aspettiamo anche un bel numero di partecipanti alla gara non competitiva, che quest’anno in versione inedita sarà di 12.5 km - sottolinea il vice presidente di Atletica Levante A.S.D. Stefano Camarda -. Ringraziamo tutti gli sponsor che permettono la riuscita di questa manifestazione, in particolare ARINOX, che da anni è anche sponsor della Società. Ringraziamo inoltre il Comune di Sestri Levante e di Moneglia, Mediaterraneo Servizi per la loro collaborazione e disponibilità. Infine, come ogni anno un doveroso ringraziamento va a tutti i volontari che ci sostengono e aiutano permettendo la riuscita della manifestazione, senza di loro sarebbe impossibile organizzare eventi di questo livello”.

Per regolamenti e ulteriori Informazioni:

www.andersenrun.it

+39 3474969721