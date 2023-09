Andersen Run a Sestri Levante, giornata di sport dedicata agli atleti e alle famiglie

Dopo la Giornata dello Sport della scorsa settimana, il parco Mandela sarà nuovamente la cornice di una grande manifestazione sportiva: domenica 1° ottobre Sestri Levante ospiterà la IX edizione dell’Andersen Run, la manifestazione podistica di rilievo nazionale e inserita nei calendari delle gare FIDAL, che ogni anno coinvolge moltissimi atleti, amanti della corsa e degli sport all’aria aperta in percorsi che attraversano il centro cittadino e alcuni quartieri e frazioni del comune.

Un evento pensato non solo per i professionisti, ma anche per le famiglie che potranno prendere parte alla tradizionale Family Run, la gara non competitiva che partendo dal parco Mandela, attraversa il caratteristico "carugio" percorrendone un tratto fino al passaggio in Baia del Silenzio dove, su una passerella appositamente posata, i partecipanti potranno correre, o semplicemente passeggiare, a pochi centimetri dall’acqua per poi tornare, percorrendo il lungomare, al parco Mandela.

Le iscrizioni alla Family Run apriranno nel pomeriggio di sabato 30 settembre e proseguiranno la mattina di domenica, fino a pochi minuti prima della partenza della gara, fissata per le 11.

Oltre alla Family, le gare in programma sono tre, competitive e non: la “Mezza tra le Baie”, gara sulla distanza della mezza maratona (competitiva) con partenza alle ore 9, tempo massimo 3 ore; la “Sette miglia da Favola”, gara che coprirà la distanza di circa 10.5 km (competitiva) con partenza alle ore 9.05, tempo massimo 2 ore; la “Sette miglia da Favola”, gara che coprirà la distanza di circa 10.5 km (non competitiva) con partenza alle ore 9.05, tempo massimo 2 ore.

I percorsi delle gare si confermano gli stessi degli anni precedenti e per consentire il passaggio dei podisti, in Baia del Silenzio verrà predisposta una passerella. La manifestazione è organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Atletica Levante in collaborazione con Mediaterraneo Servizi ed è promossa dal Comune di Sestri Levante.

“Anche quest’anno torna l’Andersen Run, una manifestazione sportiva per atleti e appassionati corridori, ma anche per famiglie grazie alla Family Run, gara non competitiva che partendo dal Parco Mandela, attraversa il centro storico ed il lungomare” - commentano il sindaco Francesco Solinas e il consigliere comunale delegato allo Sport Albino Armanino -.“Il nostro ringraziamento va all’Associazione Atletica Levante che ormai da quasi un decennio è impegnata nell’organizzazione di questo importante evento che richiama moltissimi amanti dello sport, ma è anche un’occasione di promozione per la città”.

“Desidero ringraziare tutti gli sponsor senza il cui contributo non riusciremmo a realizzare questa bellissima manifestazione. In particolare l’azienda ARINOX che da anni è anche sponsor della Società. Un ringraziamento particolare anche al Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi per la loro collaborazione e a tutti i volontari che ci sostengono e aiutano, senza di loro sarebbe impossibile organizzare eventi di questo livello”, commenta il vice presidente di Atletica Levante, Stefano Camarda.

Per regolamenti e ulteriori informazioni: www.andersenrun.it - +39 3474969721