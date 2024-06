27° Andersen Festival a Sestri Levante con incontri, spettacoli e Premio dedicato alle fiabe inedite

“Giocare al futuro” è il claim della 27^ edizione dell’Andersen Festival, in programma da mercoledì 5 a domenica 9 giugno 2024 a Sestri Levante. La città si animerà di tanti palcoscenici su cui andranno in scena – per grandi e per piccini – spettacoli teatrali, concerti, performance di danza e di circo, incontri, percorsi esperienziali, laboratori creativi e naturalmente l’attesissima cerimonia del 57° Premio Andersen-Baia delle Favole. Madrina d’eccezione del Festival sarà l’attrice Claudia Gerini.

Il Festival, promosso dal Comune di Sestri Levante e organizzato da Mediaterraneo Servizi, con la direzione artistica di Marina Petrillo, è nato nel 1998 come complemento spettacolare del Premio letterario internazionale Andersen-Baia delle Favole, dedicato a fiabe inedite, che il Comune di Sestri Levante, 57 anni fa, intitolò allo scrittore che ha fatto sognare con le sue fiabe, generazioni di bambine e bambini.

Il tema centrale coincide con l’obiettivo 4 dell’agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, il programma d’azione sottoscritto dai governi di 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’ONU, che invita a promuovere un’educazione di qualità, volta ad uno sviluppo e uno stile di vita rispettoso dei diritti umani per un futuro MIGLIORE. L’obiettivo del festival sarà quindi quello di sensibilizzare i cittadini, fin da piccoli, su tematiche che sono un’urgenza, nella convinzione che sia necessario agire su più aspetti: sensibilizzare, educare e realizzare azioni per promuovere un impegno generativo verso un futuro in cui rispettare il prossimo e l’ambiente in cui si vive. Andersen Festival è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Liguria e ha il patrocinio di Parlamento Europeo, Unicef ed Help Code.

ll Festival dal 2022 è stato ammesso al finanziamento del Ministero della Cultura in quanto Festival Multidisciplinare e questo passaggio ha consolidato la sua vocazione ad una programmazione culturale trasversale e adatta a tutte le fasce di età. Da sempre orientato alla narrazione in tutte le sue forme, nella sua 27^, oltre ai momenti di spettacolo, offrirà momenti di riflessione, legati ai temi dell’educazione di qualità e dei diritti dei bambini e momenti di formazione con workshop e attività partecipative che coinvolgeranno l’intero territorio, per un appuntamento importante e atteso che dà la possibilità di creare luoghi di socialità inaspettati e scoprire spazi cittadini inediti.

“Quest’anno la magia dell’Andersen Festival tornerà a mettere al centro i bimbi e i ragazzi e, come già abbiamo iniziato a fare lo scorso anno, il palcoscenico sarà progressivamente allargato, avendo non più solo il centro storico come teatro per gli spettacoli, ma anche i quartieri e il borgo di Riva faranno da sfondo agli artisti che si animando il primo fine settimana di giugno – sottolinea il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas –. Negli intensi giorni del Festival, Sestri Levante aggiungerà alla sua bellezza l’emozione di scoprire artisti, personaggi, storie e racconti che faranno divertire, riflettere, sognare le generazioni di domani, che rappresentano il futuro del mondo, e tutti coloro che vorranno entrare a far parte di quest’atmosfera unica che solo l’Andersen regala”.

Charity partner della manifestazione è Helpcode, ONG internazionale che dal 1988 opera per tutelare i diritti delle bambine e dei bambini in condizioni di vulnerabilità, in Italia e nel mondo. Dopo lo sviluppo dei primi progetti in Mozambico, l’Associazione moltiplica il suo impegno, dentro e fuori il continente africano: dal 2003 in Nepal, dal 2006 in Cambogia, dal 2016 in Repubblica Democratica del Congo, dal 2018 in Libia e Tunisia, dal 2020 in Yemen, in Ucraina dal 2022. La presenza di Helpcode al 27° Andersen Festival sarà amplificata grazie al sostegno dell’attrice Claudia Gerini, ambasciatrice dell’Associazione e quest’anno anche madrina del Festival, che aprirà la prima giornata della manifestazione accendendo i riflettori sull’importanza dei progetti dedicati all’alimentazione come il #piattocheconta, il progetto di Helpcode che sostiene le mense scolastiche in Mozambico con l’obiettivo di migliorare lo stato nutrizionale dei bambini e delle bambine e accompagnare il loro percorso scolastico.

Programma

Il Festival si inaugura il 6 giugno, come di consueto con il corteo delle bambine e dei bambini, circa un migliaio, che sfileranno per le vie del centro, arrivando fino alla piazza del Comune, dove il Sindaco consegnerà loro le chiavi della città, un passaggio simbolico per dare inizio alla festa. Tra gli altri attesi protagonisti, il 7 giugno sarà all'Andersen Vincenzo Schettini, fisico, musicista e prof influencer, divulgatore online sul suo canale La fisica che ci piace. Sabato 8 giugno sarà la giornata dedicata alla cerimonia di consegna del Premio Andersen – Baia delle Favole; lo stesso giorno, in Baia del Silenzio, lo sport si racconta con un grande personaggio: Pierluigi Collina, l’arbitro internazionale che a lungo brillò per capacità professionali e carisma, e che diresse la finale della Coppa del Mondo 2002. Per finire ecco Dancefloor, una grande festa danzante con musica dal vivo che la sera di domenica 9 giugno toccherà tutta la città e ne attraverserà, sul palcoscenico tracciato nell’aria, il cielo della Baia del Silenzio con Heliosphere della compagnia inglese The Dream Engine.

Info e programma completo su andersensestri.it.

Foto: fb@AndersenFestival