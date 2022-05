Andersen Festival torna a Sestri Levante

La 25esima edizione di Andersen Festival è alle porte, con un programma mai così ricco che potrete godervi a Sestri Levante dal 3 al 19 giugno

In occasione della 25esima edizione, Andersen Festival durerà di più e dal 3 al 19 giugno trasformerà Sestri Levante in una costellazione di palcoscenici su cui andranno in scena – per grandi e per piccini - spettacoli teatrali, concerti, performance di danza e di circo, incontri con scrittori, narrazioni, apparizioni, percorsi esperienziali, laboratori creativi, proiezioni cinematografiche e naturalmente l’attesissima cerimonia di premiazione del 55esimo Andersen-Baia delle Favole.

Alcuni artisti particolarmente amati nelle scorse edizioni torneranno per festeggiare questa 25ª edizione. Ritroveremo Mario Calabresi, Paolo Rumiz e Ascanio Celestini, già testimonial del Premio, Alessandro Bergonzoni, che sarà testimonial del Premio di quest’anno, e poi ancora Guido Catalano, Lella Costa, Daniele Di Bonaventura, Antonio Faraò e Donpasta. Saranno invece in prima nazionale Pino Petruzzelli con La via degli alberi, Vasco Brondi con Va dove ti esplode il cuore e Dardust che chiuderà il festival con un concerto per pianoforte e quintetto d’archi.

