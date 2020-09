Andar per cartiere: l'escursione guidata seguendo l'antica via delle "strasse"

Appuntamento alle 9.00 in località Fondocrosa (salendo verso il paese, a sinistra dell'aiuola con scritta “Comune di Mele”. Parcheggio tra Via Fondocrosa e Via Ferriera), Comune di Mele.

Durata: 4 ore circa (compresa la visita guidata all’Oratorio)

Difficoltà: facile

Recapito telefonico: Teresa 328.3046622; Cinzia 346.2455205

Pranzo al sacco: per chi completa l’escursione al pomeriggio con la visita al Museo della Carta, possibilità di consumare il pranzo al sacco nell’area picnic del museo

Equipaggiamento: scarpe comode, cappellino, acqua

Prenotazione (e modalità): mail a percorsi@inge-cultura.org

Quota di partecipazione:

• Percorso Escursionistico (mattina): 10 Euro per i non soci (oppure 5 Euro per i soci inGE e Proloco) + 3,50 radioguide per tutti (affitto+supplemento consegna fuori dal Comune di Genova);

• Visita e Laboratorio Museo della Carta (pomeriggio): 5 Euro laboratorio di produzione carta fatta a mano e visita guidata al Museo della Carta dell'Acquasanta.