“Andar per Cartiere”, facile escursione a Mele lungo le antiche vie della carta

Domenica 23 ottobre è in programma a Mele “Andar per Cartiere”, un percorso escursionistico facile di archeologia industriale, che racconta le antiche vie della carta. L’acqua e il vento di queste valli hanno determinato la vocazione artigianale e industriale che per secoli si è espressa nella fabbricazione della carta. Questa attività occupava gran parte della popolazione, bambini, donne e uomini che in cartiera trovavano occupazione nel selezionare e macerare gli stracci, nel battere il “pisto” e con questo formare i pregiati fogli di carta. Una volta asciugati, venivano inviati e apprezzati in tutta Europa.

L’evento è organizzato da Comune di Mele, Pro Loco Mele ex Melle, Museo Carta Mele e Associazione Le Muse, in collaborazione con l'Associazione inGE-Percorsi e Cultura Industriali. Si tratta di un percorso d’acqua che segue l’antica via delle strasse, gli stracci utilizzati per produrre la carta. Il programma dell’evento prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 8:30 in località Crovi presso il Cimitero di Voltri. Il percorso è molto facile e ha una durata complessiva di circa cinque ore, comprensive delle soste, delle spiegazioni storico-scientifiche e della visita al bellissimo Oratorio di Sant’Antonio Abate di Mele.

Lungo il percorso sarà allestito un punto ristoro per i camminatori organizzato dalla Pro Loco Mele ex Melle mentre al pomeriggio si potrà visitare il Museo della Carta della frazione di Acquasanta di Mele, da raggiungere con i mezzi propri. Per tutte le informazioni in merito e la prenotazione si può contattare Teresa al numero 328-3046622 o Cinzia al numero 346-2455205.