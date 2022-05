Andar per cartiere: la visita guidata seguendo l'antica via delle 'strasse' del ponente

Andar per Cartiere è un percorso escursionistico di archeologia e patrimonio industriale lungo la “strada delle strasse (stracci)” alla scoperta delle antiche fabbriche della carta. Alcuni esempi sono la visita alla “Ferriera” con il suo agglomerato di 8 antiche cartiere e dove sono esposti antichi attrezzi inerenti la lavorazione della carta. Vedremo anche alcuni fogli di carta, con il marchio di fabbrica filigranato, prodotti a mano nell’anno 1800 nelle locali cartiere. Percorrendo il sentiero “Ciasoa” si giunge a Mele, dove è possibile una visita all’oratorio di S. Antonio Abate, ricco di curiosità sulle corporazioni di cartai e dove è custodita la cassa processionale realizzata da Anton Maria Maragliano nei primi anni del XVIII, recentemente restaurata.

Il percorso prosegue fino a località Gallinea e poi attraverso un bel sentiero fino in località Gorsexio e Roverazza. Sulla strada del ritorno, giunti a Mele è possibile ritornare in Fondocrosa percorrendo la vecchia crosa.

Il percorso è molto facile e della durata di 4,5 ore (comprese spiegazioni e visita all'Oratorio). Lungo il percorso saranno allestiti punti ristoro organizzati dalla Proloco Mele. Al pomeriggio, possibilità di visita al Museo della Carta di Mele, uno dei 5 centri in Italia in cui si produce ancora la carta fatta a mano.

Partenza: ore 8.30 in località Crovi (cimitero di Voltri)

Dove: Comune di Mele

Durata: 4,5 ore (compresa la visita guidata all’Oratorio)

Difficoltà: facile

Informazioni e prenotazioni: Teresa 328.3046622; Cinzia 346.2455205

Contributo: 10 Euro per i non soci (oppure 5 Euro per i soci inGE e Proloco).

Visita/Laboratorio Museo della Carta (pomeriggio): vai al sito museocartamele.it