“And Then There Were None” e “Charta”, per la settima giornata del festival “Testimonianze ricerca azioni”

Due prime assolute al Teatro Akropolis mercoledì 9 novembre, settima giornata del XIII festival Testimonianze ricerca azioni diretto da Clemente Tafuri e David Beronio. Sono “And Then There Were None” della danzatrice Greta F e lo spettacolo teatrale

“Charta” di e con Bernardo Casertano, che nel sottotitolo afferma “Ciò che ieri dicevo sul serio oggi lo dico per scherzo”.

“And Then There Were None” (“E poi non c’era nessuno”) di Greta F si apre su una proiezione video e un mazzo di fiori finti su uno specchio. Un’immagine decadente e romantica, di gusto barocco. Il lavoro è ispirato dalla figura di San Giuseppe da Copertino, il santo dei voli. È un tentativo estremo di impedire alla danza di avere un tempo attraverso la frequentazione di un non-tempo che continuamente contravvenga alla volontà d’azione.

“Charta”, ispirato ad “Affabulazione” di Pasolini e al “Pinocchio” di Collodi nella trasposizione di Carmelo Bene, è l’ultimo tassello di una trilogia di Bernardo Casertano sul tema della condizione umana. Un passo personalissimo verso l’abisso della paternità, verso la visione di quell'enorme esperienza che tanto può affascinare quanto spaventare, quella prova apparentemente impossibile da superare, ma possibile da affrontare. Uno spettacolo di carta, leggero, su cui tutti possono scrivere. «La carta – scrive Casertano nel saggio pubblicato sul XIII volume Testimonianze ricerca azioni pubblicato da AkropolisLibri – è un materiale che assume diverse forme e acquisisce diverse resistenze relativamente al contesto in cui si trova, proprio come la natura umana».

Info e biglietti

Intero singolo spettacolo: € 12

Ridotto singolo spettacolo: € 10 (under 28, over 65, Green Card, partner)

Ridottissimo bambini e ragazzi fino ai 17 anni: € 3

CARNET FESTIVAL (nominale)

20 spettacoli a € 60

prenotazione obbligatoria entro le ore 10 del giorno di spettacolo

PASS GIORNALIERO (nominale)

Permette di assistere a due o più spettacoli di una singola giornata

al prezzo unico di € 15

I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI:

online su Mailticket; presso la biglietteria presente nelle sedi di spettacolo a partire da 1 ora prima dell’inizio dell'evento

La prenotazione può essere effettuata:

inviando un WhatsApp o telefonando al 329.1639577 con: nome, titolo, posti (es: Mario Rossi, Dodi 4)

compilando il form di prenotazione all’interno della pagina di ogni spettacolo sul sito www.teatroakropolis.com