“Anche a Borgo mangiano fagioli”, serata western a Ronco Scrivia

Dopo due anni di assenza causa pandemia, ritorna l'evento benefico promosso dal ricreatorio di Borgo Fornari a Ronco Scrivia. Sabato 16 luglio dalle ore 19 al Ricreatorio in via Mazzini 28, quinta edizione di “Anche a Borgo mangiano fagioli”, la serata a tema western con cibo e musica. Tipico menù con salsiccia e fagioli, hamburger, patatine e dolce, possibilità di all you can eat.

Gradito abbigliamento western per una serata degna del miglior Terence Hill, i più competitivi potranno inoltre partecipare alla gara “birra e salsiccia”. Per concludere musica a tema con la Dune Buggy Band.

Prenotazione obbligatoria al 393 9221305 tramite messaggio whatsapp, ingresso 18 euro per gli adulti e 12 per gli under 11.