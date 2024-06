“Amy: Poesie in Burlesque”: tributo all'indimenticata Amy Winehouse al Teatro Instabile

Domenica 16 giugno alle 21 al Teatro Instabile andrà in scena lo spettacolo “Amy: Poesie in Burlesque” prodotto da Genova Dreams con la compagnia delle performer de L'Amour Burlesque. Scritto e diretto da Sophie Lamour, “Amy: Poesie in Burlesque” non è solo un tributo alla cantante londinese nata nel 1983 passata alla leggenda della musica, ma è soprattutto un viaggio alla scoperta della sua femminilità e della sua sensibilità.

“La vita è breve ed io ho fatto un sacco di errori. Ho avuto spesso un atteggiamento distruttivo. Facevo una cosa sbagliata dietro l'altra. Ho sempre detto che non sono una che si pente di quello che fa, che non chiede mai scusa e non si sente mai in colpa, ma in realtà mi sento in colpa per quello che ho fatto. Credo tuttavia che le cose succedano sempre per una ragione ben precisa”.

Con questa citazione si aprirà il sipario sullo show che inizierà con una carellata del suo stile unico e inimitabile - un mix perfetto tra le bad girls alla Bettie Page e alle Pin Up con le sottogonne di tulle colorato - che l'ha resa riconoscibile e musa ispiratrice per generazioni di ragazze e nuovi talenti della musica come Adele, Duffy, Lana del Rey. Lo storytelling ricostruito tra note biografiche, citazioni e testi delle canzoni originali, accompagnerà gli spettatori alla scoperta di lati inediti e sfumature della piccola ragazza di Camden Town: in cui oggi si può ammirare una statua a grandezza naturale, perchè in quel quartiere di Londra tutti la ricordano.

Un' atmosfera deliziosamente retrò avvolgerà il palcoscenico: in cui irromperanno tante Amy in perfetto stile Winehouse, metafore danzanti della sua anima controversa e tumultuosa che sprofonderà nell'oblio per tornare più colorata che mai come una farfalla le cui ali sono note musicali, che ancora oggi accompagnano la nostra vita.

Inoltre vi sarà il pre-show alle 18:30 dedicato al clubtabe “Red Light: i 10 comandamenti del Burlesque” con le musiche di Elodie in cui il teatro si trasformerà in una vera a propria discoteca da condividere per scoprire cosa non può mancare alle burlesque performer. Per non prendersi mai troppo sul serio: divertente, dissacrante, liberatorio. Una carica di energia dal ritmo esplosivo trasformerà il teatro in un vero e proprio club in cui le donne protagoniste di Maison Close si ritrovano unite da un rinnovato spirito di gruppo e da un ritrovato senso di libertà.

A seguire un aperitivo in collaborazione con “Il Gastronomo Emozionale” by Perfetto Chef con angolo dedicato alle foto a cura di DaruMa Photo. Si ringraziano gli sponsor dell'evento Preti Dolciaria e Erga edizioni grazie a i quali il pubblico riceverà gradite sorprese

Prenotazione obbligatoria, info al 340 4910024.

Inizio spettacolo “Red Light: i 10 comandamenti del Burlesque” alle ore 18:30.

Inizio spettacolo “Amy: Poesie in Burlesque” alle ore 21.