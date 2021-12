"Amori di sola andata" e "Perché anche io sono una donna!" al teatro dell'Ortica

La stagione del Teatro dell'Ortica arriva al giro di boa con gli ultimi due appuntamenti di questo 2021, che si chiude dopo aver riportato dal vivo e in presenza il teatro e la cultura, restituendo, non senza difficoltà, la dimensione della condivisione di tempo e spazio, assolutamente fondativa di una società fatta di persone e non solo individui.

Si saluterà questo difficile anno con due spettacoli ancora per noi molto significativi, perchè continuano a tracciare il solco del tema dei diritti. Il primo appuntamento è venerdì 10 alle ore 21.30 con 'Amori di sola andata', liberamente ispirato al libro “Da uomo a uomo” di Alessandra Pauncz con i testi di Marco Tulipano e Anna Solaro: intrecci a margine di una tovaglia macchiata. Ivo, Sara, Leo, Penelope e tanti altri. “Ma è andata storta, forse sono io che gli ho detto qualcosa di sbagliato. Poi mi ha spinto su una sedia. Io non ho più parlato”. Il lavoro trae spunto da un percorso avviato in collaborazione con i Centri Antiviolenza del Comune di Genova.

Sabato 11 dicembre, alle ore 21, nell'ambito di Spirali, tornano sul palco di via Allende i nostri amici de 'Il sipario strappato' con il loro 'Perchè anche io sono una donna!',scritto e diretto da Lazzaro Calcagno con Sara Damonte. Storie di donne a volte dimenticate e spesso sconosciute per dimostrare che il cosiddetto “sesso debole” in realtà non esiste. Storie raccontate con un linguaggio diretto, come si fosse insieme a un gruppo di vecchi amici, e a raccontare, aggiungendo valore, è proprio una donna.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a organizzazione@teatrortica.it o con messaggio WhatsApp al numero 353.4289366 entro le ore 12.00 del venerdì. In caso di disponibilità di biglietti sarà possibile acquistarli direttamente in teatro a partire da mezz’ora prima dello spettacolo fino ad esaurimento posti.