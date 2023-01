“Amori e incantesimi al Lago delle Lame” weekend intrigante aspettando San Valentino

Orario non disponibile

Quando Dal 11/02/2023 al 12/02/2023 Orario non disponibile

Weekend particolare e intrigante in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio presso l'Hotel Lago delle Lame a Rezzoaglio. “Amori e incantesimi al Lago delle Lame: Aspettando San Valentino” è il titolo di quest'evento che propone due giorni fatati nel parco naturale della Val D’Aveto, riportando alle tradizioni di un mondo antico che ancor oggi sopravvive fra i miti le leggende, come quello dedicato alla festa del Dio Lupercus, la festività pagana che venne soppiantata dalla festa di San Valentino.

La leggenda e i misteri nella valle raccontano di fate e misteriose dame che di notte compaiono sulla superficie splendente del Lago delle Lame. Vergini, madri o streghe? A voi scoprirlo.

Programma

Sabato 11 febbraio

Ore 17 - Arrivo al Lago e sistemazione nelle camere

Ore 19 - Aperitivo, proibito, di benvenuto

Ore 20:30 - Cena con animazione tematica: la storia del mestiere più antico del mondo dai tempi antichi ai tempi moderni (un racconto garbato e mai volgare in cui si riscopre Genova attraverso i suoi vizi che, talvolta profumano di virtù).

A seguire astrologi e chiromanti vi sveleranno il vostro rapporto di coppia, partecipazione al gioco dei Lupercali e infine distribuzione a tutti di Talismani bene-auguranti.

Domenica 12 febbraio

Dalle ore 9 - Colazione

Ore 10:30 - Incantesimi nel parco: costruisci il talismano protettore del focolare domestico e dell’amore. Visita al Megalite dai Mille Volti con ricostruzione scenica dell’invocazione alla Grande Madre Terra. In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno dell’hotel.

Partecipano Sophie Lamour, Marco Alex Pepè, Anna Bionika, Compagnia Shams e tanti altri animatori

(NB non è un evento erotico, nulla contrario alla morale viene proposto durante la fase ludica, tuttavia, nelle narrazioni, si potrebbe adoperare un linguaggio colorito non adatto ai bambini.)

Info e costi

Pacchetto completo aperitivo, cenone, animazione tematica, pernottamento, colazioni e attività ludiche 85,00 euro a persona. Supplemento camera singola 25,00 Euro. Per chi volesse pranzare in hotel anche domenica 12 febbraio costo aggiuntivo (non compreso nel pacchetto) di euro 20,00 Euro comprese bevande.

Info e prenotazioni Hotel Lago delle Lame (solo WhatsApp) Tel. 348 3947872