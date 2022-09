"Amore e Psiche favola dell’anima" al Museo Diocesano

Amore e Psiche è una fabula che..."occupa il centro esatto delle Metamorfosi, quasi mise en abyme dell’intera parabola...” (Carlo Ossola). Il successo della Fabula deae Psicae et Cupidinis, dalla Loggia di Psiche alla Farnesina (Raffaello), a Polidoro da Caravaggio, 1524, e Giulio Romano, e poi tanti altri sino ad Antonio Canova in una scultura che ha ispirato a sua volta generazioni di artisti, al cinema (La bella e la bestia), alla musica (Lohengrin), non lascia dubbi. Tracce di un ciclo narrativo orale che dall’Anatolia e dall’Iran, attraverso il Caucaso, assume origine letteraria nell’India del II millennio a.C., per giungere poi sotto molteplici vesti (Dracula, La Bella e la Bestia, Biancaneve), fino ai giorni nostri.

L'ambizione di farla recitare in diverse lingue da attori noti nel panorama internazionale è un'importante valorizzazione culturale internazionale per la Liguria concretizzata ad ActorsPoetryFestival, che si impegna ad allestire alcune delle versioni interpretate da attori italiani/UE ed extra UE. Amore e Psiche è il primo di una serie di spettacoli sul tema. Regia e adattamento: Daniela Capurro. Int:. principali: Daniele Molino, Roberta Crivelli, Roberta Tripaldi, Roberta Barbiero, Simone Tudda, Pietro Cerchiello.