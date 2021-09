"Amo dunque sono" per il Festival dell'Eccellenza al Femminile alla Sala Mercato

Il 21 novembre 2021, per il Festival dell'Eccellenza al Femminile, arriva "Amo dunque sono" da Sibilla Aleramo.

Si chiamava Rina Faccio, ma per tutti è stata e sarà per sempre Sibilla Aleramo. Nella sua lunga vita ha scritto prevalentemente di se stessa, della propria vita tormentata ma colma di avvenimenti, amanti e personaggi. L’attrice Viola Graziosi in sala di registrazione interpreta la storia della movimentata vita sentimentale di Sibilla Aleramo per un audio libro. Ma le parole si staccano dal foglio e diventano vita delle due donne che si incontrano, si specchiano, si mettono a confronto. L’amore dell’una che vive oggi si intreccia con le passioni dell’altra, nell’incanto di un incontro che non ha confini di tempo, di spazio e di genere.

Lo spettacolo non è tratto da un diario, neanche da un romanzo, né da un’autobiografia: potrebbe definirsi un “esercizio di autoanalisi” attraverso l’amore e la descrizione delle più intime e impercettibili sensazioni della passione di una donna, è il biopic su Sibilla Aleramo, dove l’assioma cartesiano della vita è l’Amore.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...