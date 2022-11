L'ammiraglio De Felice presenta il libro “Fermare l'invasione”

Venerdì 2 dicembre, alle 17.30, nella sala Bi.Bi.Service di Genova (Via XX Settembre 41/3p) l'ammiraglio Nicola De Felice presenterà la sua opera editoriale “Fermare l'invasione - Le ragioni del blocco navale”. L'evento è organizzato dalla Segreteria UGL e partendo dall'incontro con l'autore prenderà il via una tavola rotonda che riunisce parlamentari ed esponenti della giunta regionale e comunale. "Il libro è scritto con la mente e con il cuore – dichiara l’Ammiraglio De Felice – nasce dopo aver vissuto in prima persona, come coordinatore, la tragica esperienza ad Augusta del 2015, quando recuperammo le 900 salme vittime del naufragio di un barcone".

L'opera pone al centro una denuncia chiara: “La tratta degli esseri umani e la discendente immigrazione illegale favoriscono la schiavitù moderna. La persona che arriva sulle coste europee è un essere invisibile, non tutelato, facilmente assorbito dal mondo della droga e della prostituzione, schiavo per debito, lavoratore forzato, accattone in città, pedina terroristica".

Nei capitoli, un'ampia riflessione è dedicata al neoliberismo, responsabile di “favorire l’immigrazione di massa per azzerare le distanze tra la manodopera a basso costo ed il mercato occidentale”. De Felice propone idee e soluzioni che aiutano a combattere la schiavitù moderna coinvolgendo l’Ue che non può affrontare il problema “tamquam non esset”, ma deve comprendere che esso è collettivo e che la “politica dello struzzo” non è vincente.

“Non si può risolvere il problema davanti ai confini d’Europa lasciando incrementare le morti in mare – spiega De Felice – ma occorre attivare, in parallelo ai Decreti sicurezza, un’interdizione navale dei porti di partenza tesa a colpire i traffici illeciti, a ridurre il flusso migratorio clandestino nonché il dilagare di Al-Qaeda”. La tavola rotonda vede la partecipazione dell'onorevole Roberto Bagnasco, Comm.Difesa alla Camera dei Deputati, del senatore Gianni Berrino, Cap. Commissione Difesa, di Andrea Benveduti, Assessore Regione Liguria e ancora degli Assessori al Comune di Genova, Sergio Gambino e Mario Mascia. Presenti al dibattito anche i Dirigenti Sindacali di UGL.