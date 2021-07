La scrittrice americana Amity Gage presenta "La sposa del mare" alla libreria Coop Porto Antico

Amity Gaige è considerata una delle maggiori scrittrici americane viventi. Suoi scritti sono apparsi, tra gli altri, su The Guardian, The NewYorkTimes e The Los Angeles Times. Il sogno di Schroder (Einaudi, 2014) ha riscosso grande successo di pubblico e critica in tutto il mondo, e ha raccolto i commenti entusiastici del mondo letterario, da Jennifer Egan a Jonathan Franzen, da David Bezmozgis a Adam Haslett. "La sposa del mare" è il suo ultimo romanzo.

Giovedì 22 luglio alle 18,30 Amity Gaige presenta "La sposa del mare" in dialogo con Benedetta Marietti, alla libreria Coop Porto Antico, Calata Cattaneo 1.

La trama del libro: chiusa nell’armadio della sua stanza, Juliet legge il diario di bordo che suo marito Michael ha scritto nell’ultimo anno trascorso in barca a vela insieme a lei e ai loro due bambini. Il viaggio e? stata un’idea di Michael, che si e? indebitato per acquistare la barca, e Juliet ha acconsentito, piena di dubbi. Comincia cosi? un lungo e incalzante dialogo a due voci: Juliet ripercorre la memoria degli eventi, e Michael racconta il presente, inconsapevole e ottimista, certo che quella sia l’unica possibilia? per recuperare il matrimonio, salvare Juliet dall’insoddisfazione, dare un’altra vita ai bambini.

E all’inizio pare funzionare: a bordo dello yacht i vecchi problemi vengono spazzati via, la famiglia si trasforma in un perfetto equipaggio e la barca e il mare diventano la casa sempre desiderata. Ma il destino e? in agguato, a strappare alibi e certezze, e a svelare il senso della vita anche a costo di perderla.