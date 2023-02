Ciclo di lezioni sul linguaggio musicale dal Settecento al Novecento

Amici Festival della Scienza Aps organizza un ciclo di tre lezioni tenute dal maestro Marco Vincenzi, docente al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, dal titolo “Il linguaggio musicale in Europa dal Settecento al Novecento”. Gli eventi si terranno presso la Biblioteca Universitaria di Genova a titolo totalmente gratuito nelle date: 23 marzo, 20 aprile e 25 maggio - dalle ore 10:30 alle 12.

Il docente accompagnerà in un percorso che dal XVIII arriva al XX secolo, partendo da Bach per arrivare a Stravinskij passando per la classicità viennese, la ventata romantica, la crisi del sistema tonale di fine Ottocento e le differenti soluzioni proposte nel Novecento storico.

Info e prenotazioni su amicifestivaldellascienza.it