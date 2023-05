Mercoledì 17 maggio gli Amici dell’Acquario propongono una conferenza/concerto dedicata a “Niccolò Paganini, leggenda e realtà di una vita ai limiti”, a cura del maestro Michele Trenti alla chitarra, accompagnato da Filippo Taccogna al violino.

La vita di Paganini e la sua istrionica personalità artistica suscitarono fin dagli anni della giovinezza reazioni di idolatria paragonabili a quelle per le rockstar dei nostri giorni. Ma anche le personalità più eminenti della cultura del tempo riconobbero nel musicista genovese tratti di vera genialità. Le recenti ricerche musicologiche permettono di individuare i reali apporti, importantissimi, della figura di Paganini alla vita musicale, culturale e perfino sociale dell’Ottocento. Il carattere appassionato, la volontà ferrea di perfezione, l’anelito al trascendente portarono colui che divenne simbolo stesso del violino a realizzare una carriera formidabile e straordinarie imprese concertistiche, ma anche a lasciare immortali opere che ogni giorno vengono eseguite in tutto il mondo.

Oltre ad essere l’insuperato violinista da tutti conosciuto, Paganini fu eccelso chitarrista e compositore di numerosissimi lavori per chitarra sola, per chitarra e violino e musica da camera con chitarra. Con l’esempio di brani suonati dal vivo sullo strumento a sei corde, Michele Trenti illustra carattere e vicende di un personaggio “sopra le righe”, degno di essere meglio approfondito nella sua reale portata storica, abbandonando anche miti che sovente ne hanno falsato indebitamente l’immagine.

Michele Trenti è nato a Genova dove ha studiato chitarra con Anselmo Bersano.Ha intrapreso quindi gli studi di pianoforte e composizione trasferendosi a Graz (Austria) per frequentare, presso la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i corsi di composizione, con Ivan Eröd, e direzione d'orchestra, con Milan Horvat, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode nel 1988.

Dal 1988 al 2004 è stato direttore artistico dell’Associazione Filarmonica Genovese. Nel 1989 ha fondato l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Genova divenendone Direttore Principale. Nel 1992 ha curato a Genova le manifestazioni musicali per le celebrazioni del 500° anniversario della scoperta dall’America. Dal 1997 al 1999 è stato Vicepresidente dell’AMI-Associazione dei Musicisti Italiani, con sede a Pesaro. Nel 2003 è stato incaricato del progetto finanziato dalla Commissione di Bruxelles per la presentazione internazionale di Genova Capitale Europea della Cultura 2004, dirigendo una tournée nelle capitali dei Paesi dell’allargamento dell’Unione Europea. Il 1° gennaio 2004 ha diretto a Budapest il Concerto di Capodanno organizzato in collaborazione con l’Ambasciata Italiana. Sue composizioni ed arrangiamenti sono eseguiti e radiotrasmessi in tutto il mondo. Svolge attività di conferenziere e saggista. Nel 2012 ha ricevuto il premio Artista di Liguria. È Direttore Artistico del Paganini Genova Festival ed è stato Vicesegretario generale del Premio Paganini. Dal 2021 è Presidente dell’Associazione Amici di Paganini; è stato nominato membro dell’Accademia di Scienze e Lettere di Genova.

Filippo Taccogna è iscritto al corso accademico di primo livello presso il Conservatorio Niccolò Paganini. Fa parte dell’Orchestra Giovanile Regionale Paganini con la quale si è esibito in prestigiose sale nazionali e internazionali quali l’Auditorium Verdi di Milano, la Sala Nervi in Vaticano (in presenza di Papa Francesco), il Museo del violino di Cremona, il Palais d’Europe di Mentone e il Teatro di Bastia. Ha preso parte a numerose masterclass con violinisti quali Eugène Sarbu, Francesca Dego, Cristiano Rossi, Nancy Zhou e Vadim Brodski e Filippo Bogdanovic con cui ha costituito il DUO EFFE.

La conferenza/concerto si svolge alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario nell’ambito del ciclo “Ancora in cammino…tra scienza e musica”.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I Mercoledì Scienza sono organizzati in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Fondazione Acquario.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it