"Amazing Grace": il documentario inedito su Aretha Franklin per pochi giorni alla Fiumara

Dal 14 al 16 giugno nelle multisale del circuito UCI Cinemas - compresa quella della Fiumara a Genova - arriva Amazing Grace, il documentario inedito realizzato e prodotto da Alan Elliott che racconta la registrazione dell’omonimo album di Aretha Franklin e il più grande successo gospel di tutti i tempi: “Amazing Grace”. Distribuito da Adler Entertainment. Il lungometraggio parte nel gennaio del 1972, quando Aretha Franklin sale sul pulpito della chiesa battista New Temple Missionary insieme alla sua band, per tenere un concerto di due giorni filmato dal grande regista Sidney Pollack.

Il costo del biglietto è 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito di Uci Cinemas.

In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari.

