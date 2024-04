Ivan Cotroneo dirige “Amanti”, una commedia su amore e tradimento al Teatro Chiesa

Amore, sesso, tradimento, matrimonio. Sono questi gli argomenti al centro di “Amanti”, una nuova commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, sceneggiatore e autore tra i più affermati, capace di spaziare dai film di Ferzan Özpetek a serie tv di successo come Tutti pazzi per amore.

Interpretato da Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, volti noti e amati del teatro, del cinema e della televisione, sul palco insieme a Orsetta De Rossi, Eleonora Rossi e Diego D’Elia, lo spettacolo è in scena al Teatro Ivo Chiesa da giovedì 11 a domenica 14 aprile nell’ambito della stagione 2023/24 del Teatro Nazionale di Genova.

Claudia e Giulio si conoscono per caso, davanti all’ascensore del palazzo dove riceve la Dottoressa Cioffi, analista specializzata in problemi di coppia, di cui entrambi sono pazienti. Giulio ha moglie e tre figli, Claudia sta cercando di avere un bambino insieme al marito più giovane di lei. Ma dopo il primo incontro fortuito, è fatale che diventino amanti. Così, mentre continuano a frequentare l’ignara analista, che li riceve anche insieme ai rispettivi coniugi, iniziano a vedersi clandestinamente. Per giustificarsi si dicono che tra di loro è solo sesso, avventura, evasione. Che non fanno male a nessuno. Che quello spazio non c’entra davvero con le loro vite reali. Ma può essere davvero così quando due persone pretendono di controllare sesso e amore?

Tra equivoci, imbrogli, passi falsi e dialoghi che strappano risate a ripetizione, la commedia segue la storia della relazione tra Claudia e Giulio, fino a quando qualcosa stravolgerà il precario equilibrio, dimostrando come la ricerca della felicità possa prendere strade diverse da quelle previste.

«I temi di Amanti mi appartengono da sempre» scrive Ivan Cotroneo. «Nei miei romanzi, nei film, nelle serie tv che ho scritto e diretto, il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore raccontano l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose. In Amanti questi temi prendono forma in un racconto moderno e divertente, ma anche pieno di tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita».

“Amanti” è in scena al Teatro Ivo Chiesa dal 11 al 14 aprile. Inizio spettacoli giovedì e sabato ore 19:30, venerdì ore 20:30, domenica ore 16.

Biglietti da 14 a 30 euro. Info teatronazionalegenova.it