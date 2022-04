Altri suoni: racconti per due al Count Basie

ll duo composto da Luca Benatti e Anna Freschi propone "Racconti per due".

È la costruzione di un dialogo tra violoncello e pianoforte, riflesso del percorso musicale e personale degli interpreti, dove trovano spazio brani solistici, come quelli di Philip Glass e Giovanni Sollima – brani d’ispirazione minimalista nei quali ripetizione, variazione e ‘gioco’ ritmico sono punto focale della composizione – ma anche brani per duo scritti appositamente per Anna e Luca - in particolare tre, e tutti in prima esecuzione assoluta, di giovani compositori italiani (Raffaele Sargenti, Stefano Guarnieri e Michele Deiana) – per poi lasciare spazio a grandi e imprescindibili pagine d’autore del repertorio ‘moderno’, e parliamo di Oliver Messiaen e Arvo Part, ormai già incastonate nel grande repertorio per violoncello e pianoforte.

Anna Freschi - Violoncello

Luca Benatti – Pianoforte