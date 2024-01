Altri Suoni: "Orchi e strale" con il duo Pisani al Count Basie

Un duo più unico che raro: un violoncello e un controfagotto che, come due vagabondi fiabeschi, percorrono la strada che hanno davanti, con la libertà di cambiare rotta improvvisamente, senza paura di perdere nulla e con la gioia ingenua e pura di rinnovarsi ad ogni passo. Un’imprevedibile passeggiata musicale attraverso stili ed epoche lontane fra loro nel tempo ma che accadono in un magico qui ed ora, se osservate da molto lontano. Da qui il titolo Orchi e strale dove i due strumenti gravi hanno voci da orchi e lo strale, imbarcazione a due posti, rappresenta il mezzo sul quale i due si muovono attraverso questo fiume musicale.

Il Duo Pisani è un progetto nato dalla volontà di due musicisti Genovesi con l’intento di esplorare ed eseguire un repertorio di musica da camera che spazia dal barocco fino ai giorni nostri.

La formazione risulta molto particolare per il connubio dei due strumenti, violoncello e controfagotto.

Il loro concerto è articolato da brani in duo e brani in solo. Da tutto questo nasce il titolo "Orchi e strale".

Alberto Pisani - Violoncello

Alessio Pisani – Controfagotto

INGRESSO: 15 EURO comprensivo di tessera Arci