"Altri suoni: musica incolta" il concerto al Count Basie

Un approccio insolito alla creazione di un repertorio (ri)scoperto nota dopo nota assieme al pubblico, con la necessità di ritrovarsi e stupirsi. Un viaggio rapsodico e delicato segue una scaletta non del tutto preconfezionata, che prenderà la sua forma definitiva ed irripetibile durante la performance fra i tasti e le mani di Stefano Guarnieri e le visioni grafiche di Cristiano Baricelli.

Stefano Guarnieri - Pianoforte

Cristiano Baricelli - Creatore di immagini

Musical Black Boxes – Scatole sonore al buio

La Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Genova si associa ad Altri Suoni per creare un’esperienza di ascolto in introduzione ai concerti. Delle miniature elettroacustiche composte dagli

studenti della Scuola apriranno i concerti, come delle Black Boxes Musicali, dalle quali usciranno suoni inattesi.

Filippo Tatulli – Musical Black Box 2

Il progetto è a cura della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio “N. Paganini” di Genova

(docenti Eric Maestri e Sylviane Sapir).

Ingresso: 15 euro comprensivo di tessera Arci

[dalle 11.00 alle 16.00 mostra e incontro con l'artista Cristiano Baricelli più piccola performance 8 euro (6 euro under18)]

Domenica 07 Novembre 2021 ore 17.00