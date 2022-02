"Altri suoni" al Count Basie: la musica classica è un gioco da bambini

Dopo gli ultimi successi, il Count Basie è orgoglioso di riproporre questo appuntamento dedicato alle famiglie, un concerto pensato per tutti, per piccoli e grandi, dove la musica dialoga con la matita di un’illustratrice in un gioco sonoro e visivo. Un modo diverso di ascoltare e vivere la musica in libertà, con semplicità e partecipazione, nella dimensione di libertà del bambino che è in noi e dei bambini presenti in sala.

Negli ultimi decenni tutta la comunità scientifica e didattico-pedagogica è concorde nel dire che i bambini fin dalla primissima età scelgono i suoni per mettersi in contatto con il mondo. La musica viene prima della parola: dai suoni, dalla prosodia e dalla melodia viene il linguaggio. Edwin Gordon, ricercatore e musicista statunitense, ha dimostrato che musica e linguaggio si apprendono con le stesse modalità.

Proprio grazie alla complessità e varietà del linguaggio sentito nella prima infanzia il bambino riesce a costruire un proprio vocabolario, prima ascoltato, poi parlato, infine scritto e letto. Lo stesso processo avviene con la musica.

Qual è quindi la musica più adatta ai bambini? E’ quella che si può sentire, ballare, giocare, cantare e ragionare! Per loro non esiste musica difficile o facile, forse esiste musica troppo lunga. Sta a noi adulti, operatori musicali, educatori, genitori, nonni, prenderli per mano e accompagnargli nella scoperta di questo mondo meraviglioso, mettendo in moto la nostra musicalità e condividendola con loro, sapendo che saranno sicuramente in grado di apprezzarla e di capirla, ognuno con i propri mezzi.

Un concerto di musica classica è per i bambini un momento di grandissimo apprendimento, diverso da una lezione, un momento di ascolto e condivisione con altri bimbi che non si conoscono, con strumenti suonati dal vivo, dove i suoni e le armonie prendono vita dai gesti dei musicisti, dai loro sguardi e dai loro respiri.

Il concerto sarà impreziosito dalla presenza di Ottavia, artista visiva, grafica e illustratrice, che accompagnerà con i suoi disegni gli strumenti in un dialogo leggero e giocoso. La performance musicale si arricchirà di contenuti ed emozioni che aiuteranno l’immaginazione di tutti a spiccare il volo.

Guadalupe Gilardon - Flauto traverso e Flauto dolce

Federica Di Maio - Pianoforte

Ottavia Rizzo - Pennelli e colori