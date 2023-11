Altri Suoni: gioco e teoria del Duende - omaggio a Federico García Lorca con il duo Agosti e Strinati

"Il Duende... Ma dov'è il Duende? Dall'arco vuoto entra un'aria mentale che soffia con insistenza sulle teste dei morti, alla ricerca di nuovi paesaggi e accenti ignorati; un'aria con odore di saliva di bimbo, di erba peste e velo di medusa che annuncia il costante battesimo delle cose appena create".

Federico García Lorca, "Gioco e teoria del Duende"

Non è facile dare una definizione univoca del duende: il poeta spagnolo Federico García Lorca ne parla utilizzando parafrasi, esempi e versi poetici, mettendolo spesso a confronto con ciò che non è duende o non ne è pervaso. Questo perché il duende sfugge alle logiche consuete con le quali definiamo le cose: esso “è un potere misterioso che tutti sentono e nessun filosofo spiega”, in grado di creare una connessione profonda tra l’artista, l’opera d’arte e lo spettatore.

Potrebbe essere definito come una forza magnetica che ha a che fare soprattutto con le arti performative, in grado di catturare e commuovere lo spettatore: è ciò che permette all’arte di toccarci nel profondo. Saremmo tentati di paragonarlo al talento o al carisma, se non fosse però per una differenza fondamentale: il duende non è un dono che in pochi hanno dalla nascita, ma una forza che alberga in ognuno di noi e che, dice Lorca, va risvegliata nelle profondità del sangue con una vera e propria lotta interiore: “Ogni uomo, ogni artista […] sale ogni gradino della torre della sua perfezione al prezzo della lotta che sostiene con il proprio duende.”

Abbiamo deciso di ricordare Federico García Lorca con un programma ispirato all'atmosfera andalusa, fortemente legata al concetto di Duende, facendo un percorso tra compositori che hanno condiviso con lui questa estetica o che lo hanno voluto omaggiare.

