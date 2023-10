"60 x 1 New Music for Trumpet": Lorenzo Cimino al Count Basie Jazz Club

Lorenzo Cimino - Tromba

Incredibile questo lavoro di Lorenzo Cimino, nato da un’idea geniale anni fa e finalmente approdato a una felice conclusione. È lo scorrere di una sintetica storia della musica recente, fatta di tanti stili diversi, di una molteplicità di approcci e di finalità. Esprime un’eterogeneità che è la caratteristica principale della cultura (musicale) di questi ultimi decenni e nel susseguirsi dei brani si entra dentro al cuore di questo molteplice contemporaneo.

Si va da autori nati all’inizio del Novecento a delle vere e proprie icone della musica del secolo scorso, da compositori che sono emersi in questi due decenni del 2000 a musicisti che attraversano aree stilistiche non accademiche, jazzistiche, progressive etc. Un’interessantissima carrellata che, già di per sé, sarebbe sufficiente per farsi un’idea delle articolazioni che si sono succedute nella storia della musica da decenni a questa parte, incredibile.

Le differenze di scrittura ed espressive creano non pochi problemi all’interprete che, di volta in volta, deve affrontare tecniche particolari ma soprattutto entrare addentro ai vari caratteri, Cimino ci riesce benissimo perché è una vita che affronta musiche le più disparate, difatti, solo avendo alle spalle una cultura e un vissuto all’interno del mondo della musica del presente si può attraversare tante esperienze sonore difformi ed eterogenee.

I sintetici brani sono una sorta di firma del compositore, proprio la loro brevità aiuta l’ascolto dei dissimili percorsi musicale; nella concisione si apprezza il tratto stilistico, puro diremmo, senza sviluppi e fronzoli, una firma appunto o sigla personale o marchio stilistico che apre un mondo, alla scoperta delle situazioni e dei fatti, delle scritture e dei suoni. Lavoro originalissimo e prezioso, non a caso maturato in tempi lunghi; perfino divertente nei cambi veloci e continui dei pezzi, i quali sono tutti ben centrati dai compositori impegnati a esprimere se stessi e il loro stile in maniera netta, senza orpelli, in modo che in un solo minuto lo stile sia subito riconoscibile. E lavoro eccezionale quello di Lorenzo Cimino che sa abitare mondi sonori diversi e lontani, con una sapienza tecnica e una partecipazione incredibile! (Renzo Cresti).

Il concerto, che è esecuzione live dell'omonimo cd, unisce un intenso processo di ricerca all’esperienza musicale di Lorenzo Cimino, fondatore dell'Ensemble Scelsi grazie al quale ha potuto approfondire le diverse manifestazioni della musica d’oggi, eseguendo numerose composizioni in prima mondiale. Un approccio dinamico e versatile che gli consente di misurarsi con disinvoltura sia con la musica contemporanea quanto con il Jazz, esibendosi nei più importanti festival europei in qualità di solista.

Tra i molti autori che hanno scritto appositamente per la tromba di Cimino figurano Giorgio Gaslini, Luciano Chailly, Pietro Grossi, Marco Betta, Gaetano Giani Luporini e Giovanni Sollima. Parte di questi brani trovano ora finalmente posto all’interno di 60x1, tra composizioni inedite, appositamente commissionate e meticolosamente raccolte dal trombettista in quasi trent’anni anni di attività. Un vero e proprio caleidoscopio di stili diversi, da musiche di alcuni tra i massimi compositori del primo Novecento ad autori che sono emersi negli ultimi vent’anni, fino a musicisti che attraversano aree stilistiche non accademiche, jazzistiche e progressive.

Non mancano dunque alcuni omaggi ai più importanti compositori del Novecento, da Gute Nacht di Luciano Berio a Tema da duplum di Bruno Bettinelli, passando per Bruno Maderna, Cornelius Cardew e Karlheinz Stockhausen. O ancora Tema e silenzio di Aldo Clementi, i Pezzi per tromba di Giacinto Scelsi, fino alla musica del presente, attraverso Hommage à John Cage di György Kurtág e Solo di Lorenzo Ferrero. Tutti brani che nel loro essere concisi rappresentano una sorta di firma del compositore.



60x1 si impone così tra le pubblicazioni più originali degli ultimi anni, capace di catturare l’interesse dell’ascoltatore più curioso e del musicista più esigente, consegnando un lavoro inedito capace di porre sotto una nuova luce una parte importante del repertorio per tromba, concorrendo sensibilmente al suo ampliamento e alla sua diffusione.