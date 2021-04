Alta Via Race Stage 2021: la gara che attraversa la Liguria

L’Alta Via Race Stage è una spettacolare gara in montain bike a tappe che attraversa tutta la Liguria, dalle Cinque Terre a Genova, fino al confine con la Francia lungo il crinale montuoso dell’Alta Via dei Monti Liguri.

Nove giorni, otto tappe, 590 km di sviluppo e 20.000 metri di dislivello per una gara in mountain bike lungo l’affascinante tracciato dell’Alta Via dei Monti Liguri, in un susseguirsi di cime, vallate e meravigliosi panorami. Un’avventura unica e indimenticabile, una sfida adrenalinica a stretto contatto con la natura.

L'edizione 2021 si terrà tra l'11 e il 19 giugno 2021 con partenza da Riccò del Golfo nel Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra-Vara e arrivo, dopo 8 giorni tra boschi, cime, prati, pascoli e borghi antichissimi, a Pigna in provincia di Imperia. Nel percorso, tra le numerose aree montane e naturalistiche attraversate, la gara toccherà il Parco dell’Aveto, farà tappa nella città di Genova (per la prima volta protagonista come sede di arrivo alla quarta tappa), il Geoparco del Beigua e Finale Ligure, patria dell’Outdoor nel Mediterraneo.

Un percorso straordinario con ambienti e paesaggi sempre differenti, ma anche agonisticamente selettivo: i partecipanti alla formula Hero, in totale percorreranno 590 km con un dislivello di 20.000 metri.

Photo credits: Fb@Alta Via Stage Race