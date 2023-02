Alta Via dei Monti Liguri: Monte Lavagnola dal Passo della Scoffera

Cammineremo lungo l’antico nodo viario che consentiva a contadini e pastori di spostarsi di valle in valle; seguiremo l’Alta Via dei Monti Liguri verso Colla dei Rossi, per poi abbandonarla presso il panoramico Monte Lavagnola (1118 m). Anziché proseguire in direzione dell’antico passo del Portello e di Barbagelata, sarà il Sentiero Europeo E7 a condurci nella quiete dei boschi e dei prati di Torriglia, paese crocevia di storiche strade dirette verso il Piemonte e la Lombardia.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Sabato 18 Febbraio

• Possibilità di condivisione del viaggio.

• Itinerario fruibile con la corriera.

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Stefano Spadacini, Guida Ambientale ed Escursionistica della AGAEL - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria (NB l’assicurazione Trip&Trek è valida solo con le guide AIGAE). La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 9:30 al Passo della Scoffera, presso la fermata del bus (ampio parcheggio per le auto). L’escursione terminerà a Torriglia, dove prenderemo la corriera delle 17.04 che ci riporterà al Passo della Scoffera alle 17.18 oppure a Genova-Brignole alle 18:10.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + 460 m – 350 m

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking