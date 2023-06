Alta Via dei Monti Liguri: Monte Figne, dal giorno alla notte

Grazie alla tappa nr 23 dell’Alta Via dei Monti Liguri assisteremo all’ora blu che segna il passaggio dal giorno alla notte. Questo è l’istante magico in cui la natura sembra immobile, oscillante tra il buio e la luce! Una dimensione irreale da godere dal panoramico Monte Figne. Prima ancora di percepire questa bolla temporale, alla luce del sole seguiremo il crinale dal Passo della Bocchetta ai monti Leco e Taccone. In passato, presso questo passaggio obbligato per l’Oltregiogo, si intrecciarono gli interessi politici della Repubblica Marinara di Genova, del Regno Sabaudo e di potenti famiglie feudali; ancora prima i romani oltrepassavano lo spartiacque lungo un ramo dell’antica strada imperiale Postumia che scendeva a Libarna in valle Scrivia. Questa è la storia legata all’allora via di accesso al mare, cronaca più recente sono le ripide rampe della Bocchetta che hanno visto affrontarsi i più grandi campioni del ciclismo durante la grande classica del Giro dell’Appennino.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Sabato 10 Giugno

• Tipologia itinerario: escursione diurna e notturna

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 16:30 al Passo della Bocchetta.

• Fine escursione ore 22:30 circa

• Cena al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 650 metri circa

• Lunghezza del percorso: 14 chilometri

• Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.