Alta Via dei Monti Liguri: l’Aiona delle meraviglie

Escursione ad anello che alterna vaste faggete a tratti aperti e panoramici, dove sarà possibile incontrare i cavalli selvaggi dell’Aveto, dal 2020 protetti grazie ad un provvedimento che li tutela da maltrattamenti e bracconaggio. L'itinerario coincide con un tratto dell'Alta Via dei Monti Liguri e consente una sosta al Rifugio Pratomollo e alla vicina Pietra Borghese.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

A cura di Enrico Bottino - Trekking promoter:

La Liguria è piena di piccoli e grandi miracoli naturali che gli escursionisti non possono non vedere: il monte Aiona, con la sua grande varietà di ambienti e paesaggi, è uno di questi! Uno dei massicci più imponenti che si elevano nel settore orientale del Parco regionale dell’Aveto, è avvolto dal mistero di Pietra Borghese: la forma curiosa e anomali campi magnetici – che fanno impazzire le bussole – hanno alimentato leggende singolari al punto di crederla una meteorite. Queste rocce dure e nere di Lherzolite, tra le più antiche d’Italia, si trovano vicino al Rifugio Aiona e ai margini dell’ampio pianoro di Prato Mollo, toponimo che indica chiaramente la natura acquitrinosa del terreno a causa dell’affioramento di sorgenti sotterranee.

Quelli citati sono punti d’interesse naturalistico che incontreremo Sabato 12 Giugno lungo l’itinerario ad anello che inizia dalle Casermette del Penna e sale al Passo dell’Incisa. Al ritmo lento del camminare attraverseremo terreni a tratti aspri e rocciosi, l’ampia brughiera a mirtilli e ginepro nano, le stupende faggete ed abetaie della Foresta Demaniale delle Lame, dove si aprono suggestive nicchie biologiche come laghetti e cordate moreniche risalenti all’ultima glaciazione.

L’Alta Via dei Monti Liguri ci accompagnerà per buona parte del percorso, mostrando belle vedute sul vicino monte Penna, il Maggiorasca, le Alpi Apuane, le isole dell’arcipelago toscano e il sottostante lago di Giacopiane. Attraversando il lungo altipiano dell’Aiona osserveremo facilmente i famosi cavalli selvaggi dell’Aveto, una ormai affermata realtà italiana grazie all'opera infaticabile di etologi e naturalisti.

Note

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati tecnici

Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Appuntamento ore 10:15 presso il parcheggio vicino al Rifugio Casermette del Penna. Impostare sul navigatore: Rifugio Casermette del Monte Penna (Attenzione: non impostate “Rifugio del Penna”, altrimenti vi porta in altro luogo che non c’entra nulla con il luogo di ritrovo della nostra escursione guidata)

Fine gita alle ore 16:30 / 17:00 circa

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Dislivello: + - 550 metri circa

Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

I dati richiesti sono da inviare a escursionismoliguria@gmail.com

