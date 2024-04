Alta Val Polcevera: paesaggi d’acqua e fioriture: l’anello dei laghi del Gorzente

La primavera è la stagione ideale per concedersi una passeggiata nei profumi e nei colori della natura che si risveglia dal letargo invernale. Noi lo faremo Sabato 13 Aprile lungo un itinerario ad anello di rara spettacolarità che ricalca parte della 23a tappa dell’Alta Via dei Monti Liguri. Al Sentiero Natura dei laghi del Gorzente vi si accede dai Piani di Praglia, ai margini delle province di Genova ed Alessandria e consente di ammirare da vicino il lago Bruno e il lago Lungo, due invasi dell’Appennino ligure realizzati tra la fine dell’Ottocento e inizio Novecento per garantire una cospicua riserva idrica all’area urbana di Genova. Il percorso è ricco di interesse non solo storico, ma anche naturalistico, grazie alla presenza di numerosi fiori spontanei, come mughetto, scilla, dafne, tulipano di monte, asfodelo e molti altri.

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Iscrizione entro il raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L'ITINERARIO

Al Sentiero Natura dei laghi del Gorzente vi si accede dai Piani di Praglia, ai margini delle province di Genova ed Alessandria. Dalla piazzola di Prou Renè seguiremo inizialmente la destra orografica del rio Gorzente attraversando una zona umida, un bosco di castagni, una neviera in pietra dove veniva conservato il ghiaccio, un’antica mulattiera e la Pietra del Grano. Dopo una serie di guadi lasceremo a sinistra l’antica strada per Capanne di Marcarolo per costeggiare il Lago Lungo e attraversare la diga. Sulla sponda opposta dell’invaso guadagneremo quota fino a raggiungere il fantastico punto panoramico Bric Nasciu (916 m), con ampie vedute sugli “occhi di cielo”, attorno ai quali si è affermato un ricco patrimonio boschivo, costituito soprattutto da pino nero, impiantato nel corso di successivi rimboschimenti. Convergendo sull’Alta Via dei Monti Liguri seguiremo il crinale verso l’Osservatorio Naturalistico del CAI Bolzaneto: da qui scenderemo al valico di Prato del Gatto dove si percorre in parte la sterrata dell’acquedotto De Ferrari-Galliera.Una traccia di sentiero ci indicherà la direzione verso una pietra fitta, a quota 840, che secondo studi recenti indicherebbe uno dei termini della famosa Tavola di Polcevera del 117 a.C. e precisamente quello del “Mons Lemurinus Summus”. Dopo la breve disgressione chiuderemo l’anello al valico di Prou Renè.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Stefano Spadacini, Guida Ambientale ed Escursionistica della AGAEL - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria (NB l’assicurazione Trip&Trek è valida solo con le guide AIGAE). La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco, ingresso e visita guidata del Castello della Pietra.

• Condivisione del viaggio. Condividere il viaggio consente di coprire lunghe distanze in compagnia e partecipare insieme alle spese del carburante e del pedaggio dell’autostrada, risparmiando sui costi di viaggio. Adottando le giuste precauzioni, anche l’auto condivisa può diventare un mezzo di trasporto sicuro ed essere utilizzato per muoversi senza timori per la salute.

• Cellulare di servizio: 342.9963552. Ci raccomandiamo di registrare sul vostro smartphone il nostro numero di telefono perché utilizziamo anche WhatsApp per comunicare informazioni urgenti

• Appuntamento ore 09:30 presso Prou René, Praglia. Inserire sul navigatore: Parcheggio inizio Escursione Laghi del Gorzente. Punto geolocalizzato: https://goo.gl/maps/TL16y4DRN7WF2CNMA

• Fine escursione ore 17:30 circa.

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 480 metri circa

• Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni e pranzo al sacco

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking (no scarpe da tennis)