Alpesisa Stars: escursione sotto le stelle

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

a cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

Seconda stella a destra, questo è il cammino.. e poi dritto fino al mattino! (Edoardo Bennato). Si potranno seguire in questa occasione le stelle in cielo dal Monte del Lago, ma sarà l’Alta Via dei Monti Liguri ad accompagnare verso il punto di osservazione privilegiato che si trova ad appena pochi chilometri da Genova. La direzione da seguire è quella del Colle di Creto, famoso per l'epopea delle corse motociclistiche in salita, quando a partire dagli anni ’30 gli appassionati riempivano la statale 225 – che a tornanti sale verso il valico – per applaudire i centauri che si sfidavano a colpi di gas durante la gara Doria-Creto. L’escursione guidata inizia dal Colle di Creto, al confine tra l’Alta Valle Scrivia e la Val Bisagno, e segue la tappa nr 27 dell’Alta Via dei Monti Liguri fino alla Gola della Sisa, per poi guadagnare la cima del Monte Alpesisa (984 m).

In posizione dominante sullo spartiacque appenninico principale, si potrà assistere ad una delle espressioni artistiche migliori di Madre Natura: il saluto del sole! Sembrerà di osservare Genova e l’Appennino attraverso le porte del Paradiso e come scrisse il filosofo britannico Bernard Williams “è praticamente impossibile guardare il tramonto e non sognare”. E poi l’ora serena del crepuscolo accompagnerà i partecipanti lungo il crinale, verso il Monte del Lago (943 m). Sopra a Canate di Marsiglia, in bilico sul lago di Val di Noci, si resterà coricati sui prati in attesa delle scie luminose delle Perseidi.

Prima il tramonto, poi le stelle cadenti: lo spettacolo è doppio!

Ripreso il cammino, dopo il tratto di cresta erboso, si perderà quota per incontrare nuovamente l’Alta Via dei Monti Liguri, denominata in questo tratto anche Cammino dell’Alleanza; infatti durante la Resistenza il punto trigonometrico dell’Alpesisa mostrava un ampio campo visivo alle brigate partigiane dell’Alta Valle Scrivia.

Il bagliore delle lampade frontali accompagnerà i passi nel bosco, fino a chiudere l’anello presso la Gola della Sisa e rientrare alle auto al Colle di Creto.

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Tipologia itinerario: escursione serale e notturna

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro.

La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena al sacco.

In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 18:00 a Colle di Creto, presso Bar Barcabà (GE)

Alleghiamo l’immagine del luogo del ritrovo.

Come arrivare al luogo dell’appuntamento:

Impostare sul navigatore: Ristorante Pizzeria Barcabà, Via Provinciale di Creto, 7, 16026 Montoggio GE

Rientro alle auto previsto per le 23:45 circa.

Cena al sacco.

Difficoltà: media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E - Escursionistico).

Dislivello: + - 500 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ad esempio spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare) anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso meglio un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.

Amici a quattro zampe: ammessi purchè vengano condotti al guinzaglio al subentrare della notte.

