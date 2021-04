"Allerta Rossi", lo spettacolo online per tutti i fan di Vasco Rossi

Allerta rossa, o "allerta Rossi"?

Rossi spesso è un cognome qualunque, ma dietro a questo appuntamento scopriamo c'è Andrea Murgia e il riferimento è quasi esplicitamente al rocker più amato in Italia: Vasco Rossi.

Da anni Andrea organizza tributi a Vasco Rossi, interpretando le sue canzoni in giro per pub, ristoranti, piazze. In questo periodo in cui la movida è ibernata, Andrea ha scelto di incontrare online i propri followers e di continuare a trasmettere energia e condividere emozioni e significati delle canzoni di Vasco Rossi, con pillole gratuite del proprio spettacolo, chiamato appunto ''Allerta Rossi''.

Presto la Allerta Rossi di Andrea Murgia si sposterà, dal vivo, davanti a un drink o una birra. Per ora l'appuntamento è ogni venerdì alle 18,30 sulla piattaforma social Facebook Live sulla pagina di Andrea Murgia.

Gallery