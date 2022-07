Allerta Rossi, tributo a Vasco Rossi a due passi dal mare

Il tour di Vasco Rossi è terminato, ma la voglia di condividere le canzoni del rocker, in compagnia di vecchi e nuovi amici, non finisce mai! E per questo ritorna la Allerta Rossi, il divertente tributo a Vasco Rossi di Andrea Murgia.



Lo show dell'artista genovese si affaccia questa volta sul mare, a Genova Quarto, e il palcoscenico è quello de ''Il Sette'', uno dei più graditi ristoranti/cocktail bar della nostra città che questa estate ha già ospitato big come i Soggetti Smarriti e Andrea Di Marco.



''Durante lo show dovrebbe esserci una grandissima sorpresa'' annuncia Andrea. ''Mi ha promesso di intervenire uno dei più dirompenti e divertenti artisti della scena musicale ligure, noto anche a livello nazionale per invidiabili record ottenuti sempre nell'ambito dello spettacolo''. Sono in pochi ad avere queste credenziali e forse è chiaro di chi si tratta, ma è altrettanto evidente che c'è un motivo in più per essere presenti alla serata.

Ingresso libero, consumazione libera, aperitivo o cena e prenotazione consigliata allo 010 2344769.