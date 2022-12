"Allerta Rossi" per brindare a capodanno con le canzoni di Vasco

È benaugurante un brindisi con le canzoni di Vasco Rossi. L'impersonator protagonista della Allerta Rossi è Andrea Murgia e sostiene che ascoltando Vasco Rossi metti da parte i guai, per una sera, per la durata di una canzone, di un disco intero o di un concerto come quelli che il Blasco nazionale continua a regalarci.

E dunque, all'insegna delle canzoni del celebre rocker modenese, nasce la Allerta Rossi, il tributo a Vasco Rossi di Andrea Murgia, ed è l'occasione per 'mettere da parte' questo traballante 2022 e augurarci insieme un 2023 migliore. La formula del Katana Sushi & Italian Restaurant è ''all you can eat'' con cenone, spumante, cotechino e lenticchie, fuochi d'artificio, lotteria di capodanno, tributo a Vasco Rossi e dance revival a seguire, a 59,90 €.

Prenotazioni aperte al 010 094 0555.