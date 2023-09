Alle Ortiche Festival: tre giornate di mostre, workshop, laboratori per bambini, musica e cibo

Ritorna e cresce Alle Ortiche Festival: tre giornate di mostre, workshop, laboratori per bambini, musica, appuntamenti editoriali e buon cibo da venerdì 8 a domenica 10 settembre. L’evento è il culmine della stagione di eventi primavera-estate di Alle Ortiche, il centro culturale ambientale all’interno delle Serredi San Nicola, in Salita San Nicolò 34. Il festival è giunto alla quinta edizione e si è consolidando come appuntamento fisso all’interno del panorama culturale genovese, attivando sempre più collaborazioni anche con realtà e artisti di rilievo nazionale.

Il tema dell’edizione 2023 è ‘Margini’. Parlare di margini convoca tanti luoghi e spazi possibili di pensiero e di immaginazione: può essere un parlare al margine, ma anche del margine, dal margine, tra i margini. Una parola che si muove attraverso, capace di raccontare tutto quello che non è né bianco né nero, quello che rimane, che è estremità e che rende possibile il contatto con ciò che è altro da sé. I margini sono terra di confine, non-luoghi che danno senso a un dentro e a un fuori.

L’ingresso al festival e la partecipazione a tutte le attività in programma sono gratuiti. Sarà possibile lasciare un’offerta – in base alla volontà e disponibilità di ognuno – per sostenere il progetto. Tutti i giorni dalle 18 alle 22 sarà attiva l’area food in collaborazione con Asini&Basilico, l’azienda agricola Tutti giu per terra e il birrificio artigianale Taverna del Vara. Alle Ortiche Festival 2023 è un progetto di Alle Ortiche, in collaborazione con Radio Banda Larga, Troppa Trama, CANE & BAUfest, The Genoeser, Paccottiglia, Orecchiabile, Asini&Basilico, Tutti Giu Per Terra. Il festival è realizzato con il sostegno del Comune di Genova nell’ambito del bando “Genova città dei festival” 2023.

Programma

Si parte venerdì 8 settembre con una serata di festa a ingresso libero per dare ufficialmente il via alla quinta edizione del festival, con il chitarrista fingerpicking di fama internazionale Lorenzo Niccolini e un dj set a cura del collettivo torinese Radio Banda Larga. Il festival entra nel vivo sabato 9 settembre con una mattinata dedicata alla pratica corporea di Embodiment, per esplorare i confini del corpo a contatto con l’ambiente, con Valeria Puppo. Nel pomeriggio: i laboratori per bambini Bzz Bzz Alla scoperta dell’alveare – a cura del gruppo didattica di Alle Ortiche – e Raclette workshop di serigrafia, esperienza di stampa dal vivo a cura di Troppa Trama. A seguire la presentazione in anteprima dell’Atlante delle bugie del giornalista In

serata un concerto importante prodotto in collaborazione con CANE e BAUfest: la prima live assoluta in Italia per i Tukan, uno dei progetti più interessanti della nuova scena electro-post&jazz internazionale. In apertura gli Swear, band genovese perfetta per aprire con un live shoegaze di

suoni avvolgenti.

Tanti gli appuntamenti in programma anche per domenica 10 settembre: la tavola rotonda sul tema del festival, la replica del laboratorio per bambini Bzz Bzz Alla scoperta dell’alveare, il workshop di illustrazione con The Genoeser e la presentazione del nuovo libro dell’illustratore Alessandro Ripane Hai rubato anche tu quel disegno?, in collaborazione con Paccottiglia. Alle Ortiche Festival 2023 si concluderà domenica sera con il live podcast e spettacolo C’è vita nel Grande Nulla Agricolo? in collaborazione con Orecchiabile, in diretta dal paese immaginario di Villamara.

MARGINI: Mostra diffusa

Una mostra diffusa a cieloaperto per raccontare i MARGINI attraverso i linguaggi della creatività contemporanea.

Nei giorni di Alle Ortiche Festival 2023 saranno visitabili alcune opere installate negli spazi di Alle Ortiche selezionate grazie a una Call for Artists dedicata, a cui hanno partecipato oltre 80 artisti da tutta Italia. In tutto sono 5 le artiste e gli artisti under 35 coinvolte:

Niccolò Arnaldo Galliano | Shaping Horizons - Sagome di Orizzonti

Andisheh Bagherzadeh | Ante-nati

Marta Caproni | di cinghiali e cicale

Sabrina Carretta | OUR GARDEN - 2050

Gloria Tamborini | 45° 46' 47'' N 8° 49' 23'' E e dai tuoi piedi qui, 164 cm in sù

Indirizzo, orari e prenotazioni

Dove: Alle Ortiche, Salita San Nicolò 34, Genova

Orari di apertura del festival:

Venerdì 8 settembre ore 18-23.30

Sabato 9 settembre ore 15-23.30

Domenica 10 settembre ore 15-23.30

Durante l’orario di apertura del festival sarà attivo anche il servizio bar.

I workshop e i laboratori saranno ad accesso gratuito su prenotazione obbligatoria, tramite Eventbrite o via e-mail all’indirizzo info@alleortiche.it.