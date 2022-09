Torna “Alle Ortiche Festival”: tre giornate di mostre, workshop, laboratori e musica

Ritorna e cresce Alle Ortiche Festival: tre giornate di mostre, workshop, laboratori per bambini, cinema, musica e buon cibo da venerdì 9 a domenica 11 settembre. L’evento è il culmine della stagione estiva di Alle Ortiche Hub, il centro culturale ambientale all’interno delle Serre di San Nicola, in Salita San Nicolò 34. Il festival è giunto alla quarta edizione e si sta consolidando come appuntamento fisso all’interno del panorama culturale genovese.

Il tema dell’edizione 2022 è ‘Futura’. Il palinsesto artistico accompagnerà una riflessione sull’idea di futuro e immaginario, un percorso di immaginazione collettiva per indagare la relazione tra quello che è stato e quello che potrà essere. Alle Ortiche Festival nasce nel 2019 come evento capace di coniugare cultura e ambiente, avviando un percorso di valorizzazione del territorio tramite un palinsesto artistico poliedrico che promuove la creatività contemporanea. L’ingresso al festival e la partecipazione a tutte le attività in programma sono gratuiti. Sarà possibile lasciare un’offerta – in base alla volontà e disponibilità di ognuno – per sostenere il progetto. Tutti i giorni dalle 18 alle 22 sarà attiva l’area food in collaborazione con alcune aziende agricole del territorio.

Alle Ortiche Festival 2022 ? FUTURA è ideato e organizzato dall’associazione di promozione sociale Alle Ortiche - ente gestore dell’omonimo centro culturale ambientale - in collaborazione con Andersen: la rivista e il premio dei libri per ragazzi, UCCA, neutopica, NATworking, Per Inciso, Troppa Trama, DEWREC Timpani, Legambiente Giovani Energie, Gruppo di Yoga Solidale, Scarta, La Tabacca, Asini e Basilico, Tutti giu per terra. Il festival è realizzato con il sostegno del Comune di Genova nell’ambito del bando “Genova città dei festival” 2022 e di GenerAzioni2022, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali - Regione Liguria.

Programma

Si parte venerdì 9 settembre con una serata di festa a ingresso libero per dare ufficialmente il via alla quarta edizione del festival, con il dj set di Merk e l’esperienza di stampa serigrafica dal vivo con Troppa Trama.

Il festival entra nel vivo sabato 10 settembre con una mattinata dedicata all’equilibrio: in programma la pratica di yoga organizzata dal Gruppo di Yoga Solidale e il workshop NATworking: ritrovare l’equilibrio tra lavoro, tempo libero, natura e comunità. Nel pomeriggio: il laboratorio per bambini Piante ritrovate – in collaborazione con Andersen: la rivista e il premio dei libri per ragazzi – e il workshop this manifesto is a place to be, esperienza di scrittura collettiva insieme agli artisti di Neutopica. Saliranno sul palco della seconda serata di Alle Ortiche Festival quattro progetti musicali nati a Genova: Il Gentiluomo, Sab, Leyla El Abiri e Sab.

Tanti i workshop in programma durante la giornata di domenica 11 settembre: l’esperienza di ascolto musicale collettivo di Timpani music-forum lab, la pratica di legatoria in collaborazione con Per Inciso e la produzione di carta a impatto zero con Scarta. Alle Ortiche Festival 2022 si concluderà domenica sera con la proiezione – in collaborazione con UCCA - del documentario Futura [2021] di Marcello, Munzi e Rohrwacher. A presentare il film sarà il sociologo Stefano Laffi, autore del soggetto del lungometraggio, che da anni indaga il mondo giovanile italiano.

Le mostre

Venerdì 9 settembre H 18 – 23:30

Sabato 10 settembre H 15 – 23:30

Domenica 11 settembre H 15 – 23:30

L’ingresso alle mostre del festival è libero e gratuito durante gli orari di apertura.

FUTURA: Mostra diffusa

Nei giorni di Alle Ortiche Festival 2022 ? FUTURA saranno visitabili le opere artistiche installate negli spazi di Alle Ortiche Hub selezionate grazie a una Call for Artists dedicata. In tutto sono 6 le artiste under 35 coinvolte, provenienti da Genova e da altre città in Italia. Una mostra diffusa a cielo aperto per raccontare FUTURA attraverso i linguaggi della creatività contemporanea.

Margherita Bonsano ? La grande aragosta

Edona Demiraj ? L’eremita nell'ombra – a guardare il cielo spesso ci si illude

Alessia Natale ? Otto minuti (fa) di futuro

Ambra Scali ? Stagioni

Giulia Siniscalchi ? Not far from here

Federica Zianni ? Cambiamenti presenti, cambiamenti futuri

Fotosintesi – Raccontare la selva dalle radici storiche ad Alle Ortiche

La mostra – curata in occasione di Archivissima 22 – Change – racconta il cambiamento degli spazi delle Serre di San Nicola gestiti da Alle Ortiche, dalle radici della sua storia fino a oggi, passando attraverso il periodo in cui a causa dell’abbandono si trasformò in una rigogliosa selva. Ogni luogo racconterà la sua storia e i suoi cambiamenti attraverso memorie, reperti, ricordi e voci unendo testimonianze fotografiche, orali, naturali e materiali.

Info

Dove: Alle Ortiche Hub, Salita San Nicolò 34, Genova

Orari di apertura del festival:

Durante l’orario di apertura del festival sarà attivo anche il servizio bar.

I workshop e i laboratori saranno ad accesso gratuito su prenotazione obbligatoria, tramite Eventbrite o via e-mail all’indirizzo info@alleortiche.it.