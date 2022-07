A Villa Bombrini la settima edizione del festival “All that music”

Torna il festival “All that music”, giunto alla settima edizione. La rassegna, promossa dall'Associazione Culturale WorldToday di Genova, diretta da Michele Ienco, arriva a Villa Bombrini sabato 6 e domenica 7 agosto (dalle 21:30 alle 23) per due serate musicali con i gruppi musicali Radici a Sud e Mala Hora Klezmer Balkan Music.

Il gruppo musicale Radici a Sud (sul palco sabato 6 agosto) nasce dalla fusione di alcuni membri de La Malacrianza, uno dei primi progetti musicali di riproposizione del repertorio tradizionale del sud Italia, con alcuni musicisti provenienti da Puglia, Campania e Calabria. Il gruppo voce, chitarra, chitarra battente, mandolino, mandola, marranzano, lira calabrese e tamburi a cornice, fisarmonica, tamburi, coro, flauti, violino, coro. Il repertorio presentato da Radici a Sud esplora le forme della musica popolare di trasmissione orale del meridione, passando da canti vocali, serenate, inni paraliturgici, fino alle varie forme di tarantelle. Questa musica anima ancora molte feste di paese dal centro Italia fino all'estremo sud, al ritmo del tamburello o delle castagnette, che accompagnano a seconda delle regioni strumenti solisti a pizzico, a fiato o ad arco.Tutte le diverse radici del nostro Sud portano la linfa vitale a questo progetto. Nel repertorio: pizzica, taranta, tammurriata, tarantella e tanto altro ancora.

Mala Hora (di scena domenica 7 agosto) è un gruppo musicale che incentra il proprio repertorio sulla tradizione artistico-musicale dell'Est Europa e della penisola Balcanica. Musiche Klezmer, Balcaniche, dell'est europa, Gitane, della Grecia, di Goran Bregovic e dei Gogol Bordello si fondono - con la chitarra e la voce di Andrea Massone e il violino di Alice Nappi, accompagnati dalla fisarmonica di Denis Dariy - in un unico repertorio/concerto che si prefigge di far percorrere all'ascoltatore un divertente cammino attraverso i paesi attraversati dal fiume Danubio. Il repertorio spazia tra arrangiamenti personali ed alcune versioni più fedeli alla tradizione innestando, in questo percorso, numerosi brani dell'artista di Sarajevo Goran Bregovic il grande traghettatore della musica Balcanica in occidente e non solo. Un'occasione per percorrere un intenso e coinvolgente viaggio tra la Romania e la Grecia passando per il fitto e complesso mondo delle musiche Balcaniche e gitane dense di ritmo e di malinconia.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, ampio parcheggio gratuito.

Info al numero 340 1520635, oppure email michele.ienco@libero.it

Photo credits: fb@MalaHoraKlezmerBalkanMusic