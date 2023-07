Alis Winter Tour a Genova: acrobati, giocolieri e musicisti de Le Cirque Top Performers

Acclamato dalla critica e già applaudito da oltre 300 mila spettatori entusiasti, ALIS sbarca anche a Genova, dal 21 al 23 dicembre 2023 al RDS Stadium, in versione Gran Galà. Lo spettacolo è presentato da Le Cirque Top Performers, la più grande compagnia d’Europa, ed è l’occasione per poter finalmente ammirare i migliori artisti al mondo del circo contemporaneo, per la prima volta insieme in uno spettacolo unico, un viaggio immaginario nelle atmosfere ispirate ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e alla letteratura fantastica dell’800.

In scena per la quarta tappa del tour c’è un cast senza precedenti: 24 Top Performers con numeri aerei e a terra strepitosi nelle discipline più emozionanti: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti. Sono stati premiati con i riconoscimenti più prestigiosi nei più importanti Festival, Talent TV ed eventi del mondo, tra i quali il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e il Festival Mondial du Cirque de Demain a Parigi.

Per accedere è necessario presentare il voucher in formato digitale o cartaceo all’ingresso dell’evento. Il biglietto d’ingresso giornaliero è valido esclusivamente per lo spettacolo selezionato in fase di acquisto. I biglietti ShopToday scontati a 25 euro sono da intendersi nel settore Tribuna Numerata. I bambini da 0 a 3 anni (non compiuti) se tenuti in braccio accedono gratuitamente allo spettacolo.