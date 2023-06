Alis torna a Genova, tre giorni di magia e meraviglie

Sono aperte le prevendite su alisticket.it per assistere a tutta la magia e alle meraviglie di Alis. L'appuntamento è al Genova Stadium giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 dicembre 2023 ed è anche una proposta alla città per festeggiare il Natale in famiglia o con gli amici per assistere ad uno show unico al mondo e applaudito già da oltre 300mila spettatori di ogni età.

Diventato uno spettacolo internazionale senza eguali, Alis ha conquistato il pubblico in pochi anni e ora si prepara per il 12° tour. L'annuncio è di Le Cirque Top Performers, la compagnia che ha ideato e prodotto lo show. Per il ritorno a Genova ci sarà un cast stellare con nuovi artisti e nuove emozionanti performance.

In scena oltre 25 artisti scelti tra i migliori al mondo, applauditi e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo, come conferma Gianpiero Garelli, presidente e fondatore della compagnia: "La risposta alla domanda qual è l'espressione massima del Circo oggi nel Mondo è il Cirque du Soleil e il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Ebbene, per essere nel cast di Le Cirque Top Performers, i nostri artisti devono averne fatto parte oppure devono aver vinto un premio a Monte Carlo!".

Ci vogliono talento e unicità tra i requisiti richiesti ad un Top Performer di Le Cirque ed è anche questo che permesso di ottenere, in soli 8 anni, il grande successo di quella che è oggi la più importante compagnia del genere in Europa. L'invito per il pubblico è di venire o di tornare a vedere Alis, per ammirare nuovi acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi e non solo. I loro numeri sono strepitosi, tengono con il fiato sospeso e divertono. Lo spettacolo dura due ore senza interruzioni, con musiche originali, scenografie, coreografie e luci che esaltano le perfomance e coinvolgono lo spettatore. La promessa di Le Cirque Top Performers è uno spettacolo pensato per meravigliare.