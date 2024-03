“Monsù Paperin”: incontro con Alessandro Sisti alla Genoa Comics Academy

Prezzo non disponibile

Come si scrive una storia per la Disney? Sabato 9 marzo alle 18, in occasione degli incontri legati alla mostra al Museo del Risorgimento Mazziniano di Genova, “Il Risorgimento a Fumetti”, alla Genoa Comics Academy arriva Alessandro Sisti.

Scrivere di Paperi e Topolino è un processo creativo complicato ma divertente, come si evince dalle due storie esposte all'interno della mostra. Alessandro Sisti è uno degli scrittori più prolifici della scuderia Disney e il suo lavoro da anni ha regalato storie meravigliose come “Le avventure di Monsù Paperin e la Giovane Italia”.