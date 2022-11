Proiezione del film After Love e intervista al regista Aleem Khan

Aleem Khan sarà a Genova dal 6 all’8 dicembre per prendere parte alla residenza artistica di Mossa. Per l’occasione, mercoledi 7 Dicembre, Mossa e il cineclub Nickelodeon di via della Consolazione 5r, hanno organizzato la proiezione del suo film, After Love. Subito dopo Aleem sarà in sala per rispondere alle domande e curiosità dei presenti.

Aleem è un regista inglese di origini pakistane. Il suo film di esordio alla regia, After Love, vincitore ai Bafta del 2022, esplora le proprie origini attraverso la storia di due donne, una a Dover e l’altra a Calais, che stanno lottando per superare la morte di un uomo musulmano.